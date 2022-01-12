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***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

12.01.2022 10:05
***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin


***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Nitelikli Yatırımcıya Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.10.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 25.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Kaynak Kuruluş Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 06.04.2022
Vade (Gün Sayısı) 84
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 4.14247
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 18.00
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDKTVK42213
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 11.01.2022
Satışa Başlanma Tarihi 11.01.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 11.01.2022
Vade Başlangıç Tarihi 12.01.2022





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992910


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BIST En Aktif Hisseler12:13
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EMNIS 23,90 687.699 % 9,94  
UZERB 68,05 299.420 % 9,94  
DARDL 3,56 154.482.330 % 9,88  
YKSLN 6,14 42.148.688 % 9,84  
DOBUR 118,50 17.568.386 % 9,72  
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12:13 Alış Satış %  
Dolar 13,8193 13,8299 % 0,17  
Euro 15,7103 15,7339 % 0,22  
Sterlin 18,7791 18,8733 % 0,15  
Frank 14,8980 14,9877 % 0,13  
Riyal 3,6706 3,6890 % 0,16  
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12:13 Alış Satış %  
Altın Ons 1.815 1.815 -7,99  
Altın Gr. 807 808 -1,16  
Cumhuriyet 5.356 5.436 25,00  
Tam 5.330 5.465 30,64  
Yarım 2.576 2.644 14,82  
Çeyrek 1.292 1.322 7,42  
Gümüş.Ons 22,65 22,68 -0,11  
Gümüş Gr. 10,08 10,09 -0,02  
B. Petrol 84,09 84,09 0,37  
Seans Raporu 12:13
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