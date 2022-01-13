***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Şirketimiz Tarafından İhraç Edilmiş Olan TRDKTVK12216 ISIN Kodlu Kira Sertifikası Kupon ve Anapara Ödeme İşlemi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.02.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 10.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.Kaynak Kuruluş Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 13.01.2022Vade (Gün Sayısı) 90Kar Payı/Getiri Oranı Türü SabitSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDKTVK12216Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.09.2021Satışa Başlanma Tarihi 14.10.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 14.10.2021Vade Başlangıç Tarihi 15.10.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 250.000.000Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 13.01.2022 12.01.2022 13.01.2022 11.095.899,99 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.01.2022 12.01.2022 13.01.2022 250.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993360BIST