***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
13.01.2022 12:08
***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi Şirketimiz Tarafından İhraç Edilmiş Olan TRDKTVK12216 ISIN Kodlu Kira Sertifikası Kupon ve Anapara Ödeme İşlemi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.02.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 10.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Kaynak Kuruluş Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 13.01.2022
Vade (Gün Sayısı) 90
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDKTVK12216
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.09.2021
Satışa Başlanma Tarihi 14.10.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 14.10.2021
Vade Başlangıç Tarihi 15.10.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 250.000.000
Kupon Sayısı 1
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 13.01.2022 12.01.2022 13.01.2022 11.095.899,99 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.01.2022 12.01.2022 13.01.2022 250.000.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993360
BIST