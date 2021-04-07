***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.105,82 % 0,0000145Bağımsız Denetim Ücreti1.667,54 % 0,00002187Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri21.334,51 % 0,00027977Fon Yönetim Ücreti188.048,26 % 0,002466Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00000383Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları2.470,33 % 0,0000324Diğer Giderler42.503,89 % 0,00055738TOPLAM GİDERLER257.422,55 % 0,00337575DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ76.256.301,97http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924191BIST