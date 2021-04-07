***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00000018Bağımsız Denetim Ücreti5.252,02 % 0,00000781Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri205.115,47 % 0,00030519Fon Yönetim Ücreti2.486.031,93 % 0,003699Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00000043Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları2.470,33 % 0,00000368Diğer Giderler107.916,83 % 0,00016057TOPLAM GİDERLER2.807.199,35 % 0,00417687DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ672.081.686,72http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924192BIST