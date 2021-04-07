***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.04.2021 14:52
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00000018
Bağımsız Denetim Ücreti
5.252,02 % 0,00000781
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
205.115,47 % 0,00030519
Fon Yönetim Ücreti
2.486.031,93 % 0,003699
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,00000043
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
2.470,33 % 0,00000368
Diğer Giderler
107.916,83 % 0,00016057
TOPLAM GİDERLER
2.807.199,35 % 0,00417687
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
672.081.686,72
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924192
BIST
18:051.417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,34
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.430
En Düşük
1.415
18:058,1462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
|
8,1790
En Düşük
8,1304
18:059,7206
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0300
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7370
En Düşük
9,6545
18:05460,05
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 4,74
|Açılış
|: 460,05
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
461,56
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SILVR
|6,71
|26.867.122
|% 10,00
|
|SAMAT
|6,82
|42.197.686
|% 10,00
|
|FRIGO
|51,85
|70.626.139
|% 9,99
|
|MTRKS
|37,26
|249.642
|% 9,98
|
|GLRYH
|3,64
|12.763.058
|% 9,97
|
|UTPYA
|21,82
|6.014.661
|% -9,98
|
|TRILC
|47,94
|33.834.326
|% -9,97
|
|SNKRN
|41,76
|1.549.864
|% -9,96
|
|IZFAS
|9,50
|41.968.751
|% -9,78
|
|IDEAS
|76,00
|3.309.925
|% -9,52
|
|BJKAS
|10,17
|789.241.581
|% 9,95
|
|GARAN
|6,77
|713.131.100
|% -1,02
|
|KRDMD
|7,45
|625.343.971
|% 1,22
|
|DOHOL
|3,35
|613.712.115
|% 3,08
|
|SISE
|7,45
|609.273.914
|% 0,81
|
|DOHOL
|3,35
|613.712.115
|% 3,08
|
|EKGYO
|1,94
|309.681.930
|% -1,52
|
|YKBNK
|2,19
|253.154.898
|% -0,45
|
|GARAN
|6,77
|713.131.100
|% -1,02
|
|TSKB
|1,41
|139.196.608
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1441
|8,1462
|% 0,00
|
|Euro
|9,7072
|9,7206
|% 0,31
|
|Sterlin
|11,1597
|11,2157
|% -0,02
|
|Frank
|8,7734
|8,8263
|% 0,49
|
|Riyal
|2,1668
|2,1776
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|17,33
|
|Altın Gr.
|461
|461
|5,73
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|16,00
|
|Tam
|3.031
|3.107
|16,00
|
|Yarım
|1.465
|1.503
|7,73
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,87
|
|Gümüş.Ons
|25,42
|25,45
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,68
|6,68
|0,09
|
|B. Petrol
|62,75
|62,75
|-0,41
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59EDIP
Yüzde -3.64 oranında düşüşle 3.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 309, 021 adet işlem
-
17:58PENGD
Yüzde 4.56 oranında artışla 4.13 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 168, 116 adet işlem
-
17:57CRFSA
Yüzde 5.20 oranında artışla 56.60 lira fiyatla işlem gören hissede 183, 127 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 03 kaybederek (% 0.00 ) 1, 454
-
17:56XU100
Endeks 1, 419 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 07 üstünde . İşlem hacmi 14, 154.00 milyon TL de