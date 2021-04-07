***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.04.2021 15:19
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00000123
Bağımsız Denetim Ücreti
2.000,36 % 0,00002047
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
36.211,19 % 0,00037049
Fon Yönetim Ücreti
578.270,1 % 0,00591648
Hisse Senedi Komisyonu
18.201,71 % 0,00018623
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,00000299
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
2.470,33 % 0,00002527
Diğer Giderler
14.183,78 % 0,00014512
TOPLAM GİDERLER
651.750,24 % 0,00666828
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
97.738.823,99
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924203
BIST
16:461.422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,69
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.430
En Düşük
1.419
16:468,1519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0057
|Açılış
|: 8,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
|
8,1790
En Düşük
8,1304
16:469,7193
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0287
|Açılış
|: 9,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7362
En Düşük
9,6545
16:46460,58
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 5,27
|Açılış
|: 460,61
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
460,77
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler16:46
|SAMAT
|6,82
|42.033.985
|% 10,00
|
|FRIGO
|51,85
|67.713.944
|% 9,99
|
|MTRKS
|37,26
|232.726
|% 9,98
|
|TKURU
|276,80
|8.603.731
|% 9,97
|
|INTEM
|45,68
|3.978.456
|% 9,97
|
|UTPYA
|21,82
|5.648.762
|% -9,98
|
|TRILC
|47,94
|32.767.374
|% -9,97
|
|SNKRN
|41,76
|1.549.864
|% -9,96
|
|DIRIT
|5,72
|471.883
|% -9,92
|
|IDEAS
|76,05
|1.983.345
|% -9,46
|
|BJKAS
|10,17
|784.310.870
|% 9,95
|
|GARAN
|6,81
|559.635.215
|% -0,44
|
|DOHOL
|3,34
|548.785.341
|% 2,77
|
|SISE
|7,45
|548.580.920
|% 0,81
|
|FENER
|37,80
|504.867.515
|% -2,83
|
|DOHOL
|3,34
|548.785.341
|% 2,77
|
|EKGYO
|1,94
|241.504.206
|% -1,52
|
|YKBNK
|2,19
|217.733.649
|% -0,45
|
|YYAPI
|1,95
|159.928.471
|% 4,28
|
|GARAN
|6,81
|559.635.215
|% -0,44
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1471
|8,1519
|% 0,07
|
|Euro
|9,7062
|9,7193
|% 0,30
|
|Sterlin
|11,1839
|11,2400
|% 0,20
|
|Frank
|8,7770
|8,8298
|% 0,52
|
|Riyal
|2,1679
|2,1788
|% 0,08
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|18,21
|
|Altın Gr.
|460
|460
|4,45
|
|Cumhuriyet
|3.039
|3.085
|11,00
|
|Tam
|3.027
|3.103
|12,12
|
|Yarım
|1.463
|1.501
|5,86
|
|Çeyrek
|734
|751
|2,93
|
|Gümüş.Ons
|25,55
|25,58
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,69
|6,70
|0,11
|
|B. Petrol
|62,77
|62,77
|-0,39
|
Seans Raporu
16:46
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-
16:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 21 artarak (% 0.15 ) 1, 456
-
16:56FRIGO
Yüzde 9.99 oranında artışla 51.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 324, 363 adet işlem
-
16:55KATMR
Yüzde 5.52 oranında artışla 3.82 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 610, 470 adet işlem
-
16:51XU100
Endeks 1, 422 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 26 üstünde . İşlem hacmi 11, 953.00 milyon TL de
-
16:51EGSER
Yüzde 4.29 oranında artışla 15.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 703, 335 adet işlem