***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00011794Bağımsız Denetim Ücreti2.667,72 % 0,00260951Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri575,37 % 0,00056282Fon Yönetim Ücreti5.290,41 % 0,00517497Hisse Senedi Komisyonu122,37 % 0,0001197Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00028582Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları4.570,33 % 0,0044706Diğer Giderler1.121,58 % 0,00109711TOPLAM GİDERLER14.760,55 % 0,01443847DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.022.307,01http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924205BIST