***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri974,9 % 0,00003915Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri253,04 % 0,00001016Bağımsız Denetim Ücreti1.667,54 % 0,00006697Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri11.512,29 % 0,00046234Fon Yönetim Ücreti102.052,78 % 0,00409847Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00001173Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları2.470,33 % 0,00009921Diğer Giderler5.605,19 % 0,00022511TOPLAM GİDERLER124.828,27 % 0,00501314DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ24.900.201,17http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924207BIST