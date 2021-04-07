***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00000174Bağımsız Denetim Ücreti2.667,72 % 0,0000385Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri50.794,4 % 0,00073312Fon Yönetim Ücreti146.747,38 % 0,00211802Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu2.211,57 % 0,00003192Vergiler ve Diğer Harcamalar992,16 % 0,00001432Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları7.041,16 % 0,00010163Diğer Giderler5.491,6 % 0,00007926TOPLAM GİDERLER216.066,56 % 0,00311852DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ69.285.046,42http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924208BIST