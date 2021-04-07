***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.04.2021 15:19
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00000174
Bağımsız Denetim Ücreti
2.667,72 % 0,0000385
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
50.794,4 % 0,00073312
Fon Yönetim Ücreti
146.747,38 % 0,00211802
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
2.211,57 % 0,00003192
Vergiler ve Diğer Harcamalar
992,16 % 0,00001432
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
7.041,16 % 0,00010163
Diğer Giderler
5.491,6 % 0,00007926
TOPLAM GİDERLER
216.066,56 % 0,00311852
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
69.285.046,42
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924208
BIST
16:461.422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,69
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.430
En Düşük
1.419
16:468,1505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0043
|Açılış
|: 8,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
|
8,1790
En Düşük
8,1304
16:469,7166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0260
|Açılış
|: 9,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7362
En Düşük
9,6545
16:46460,61
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 5,30
|Açılış
|: 460,61
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
460,77
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler16:46
|SAMAT
|6,82
|42.027.847
|% 10,00
|
|FRIGO
|51,85
|67.707.463
|% 9,99
|
|MTRKS
|37,26
|232.689
|% 9,98
|
|INTEM
|45,68
|3.978.456
|% 9,97
|
|TKURU
|276,80
|8.602.900
|% 9,97
|
|UTPYA
|21,82
|5.648.762
|% -9,98
|
|TRILC
|47,94
|32.760.230
|% -9,97
|
|SNKRN
|41,76
|1.549.864
|% -9,96
|
|DIRIT
|5,72
|471.883
|% -9,92
|
|IDEAS
|76,05
|1.983.345
|% -9,46
|
|BJKAS
|10,17
|784.221.333
|% 9,95
|
|GARAN
|6,82
|559.076.691
|% -0,29
|
|DOHOL
|3,33
|548.773.115
|% 2,46
|
|SISE
|7,45
|548.413.662
|% 0,81
|
|FENER
|37,78
|503.967.464
|% -2,88
|
|DOHOL
|3,33
|548.773.115
|% 2,46
|
|EKGYO
|1,93
|241.369.586
|% -2,03
|
|YKBNK
|2,19
|217.733.621
|% -0,45
|
|YYAPI
|1,96
|159.336.800
|% 4,81
|
|GARAN
|6,82
|559.076.691
|% -0,29
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1477
|8,1505
|% 0,05
|
|Euro
|9,7052
|9,7166
|% 0,27
|
|Sterlin
|11,1771
|11,2331
|% 0,13
|
|Frank
|8,7716
|8,8245
|% 0,46
|
|Riyal
|2,1674
|2,1782
|% 0,05
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.756
|17,64
|
|Altın Gr.
|460
|460
|4,70
|
|Cumhuriyet
|3.039
|3.085
|11,00
|
|Tam
|3.031
|3.107
|16,24
|
|Yarım
|1.465
|1.503
|7,85
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,93
|
|Gümüş.Ons
|25,52
|25,55
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,69
|6,70
|0,10
|
|B. Petrol
|62,58
|62,58
|-0,58
|
Seans Raporu
16:46
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