***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00000341Bağımsız Denetim Ücreti2.433,8 % 0,00006876Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri27.409,98 % 0,0007744Fon Yönetim Ücreti26.185,41 % 0,0007398Hisse Senedi Komisyonu727,07 % 0,00002054Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00000826Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları2.470,47 % 0,0000698Diğer Giderler2.030,79 % 0,00005737TOPLAM GİDERLER61.670,29 % 0,00174233DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ35.395.233,76http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924209BIST