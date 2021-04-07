***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.04.2021 15:19
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00000341
Bağımsız Denetim Ücreti
2.433,8 % 0,00006876
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
27.409,98 % 0,0007744
Fon Yönetim Ücreti
26.185,41 % 0,0007398
Hisse Senedi Komisyonu
727,07 % 0,00002054
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,00000826
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
2.470,47 % 0,0000698
Diğer Giderler
2.030,79 % 0,00005737
TOPLAM GİDERLER
61.670,29 % 0,00174233
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
35.395.233,76
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924209
BIST
17:041.421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,34
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.430
En Düşük
1.419
17:048,1561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0099
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
|
8,1790
En Düşük
8,1304
17:049,7261
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0355
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7362
En Düşük
9,6545
17:04459,95
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 4,64
|Açılış
|: 459,95
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
460,77
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler17:04
|SAMAT
|6,82
|42.093.278
|% 10,00
|
|FRIGO
|51,85
|69.500.164
|% 9,99
|
|MTRKS
|37,26
|235.670
|% 9,98
|
|INTEM
|45,68
|4.003.123
|% 9,97
|
|TKURU
|276,80
|8.613.972
|% 9,97
|
|UTPYA
|21,82
|5.648.762
|% -9,98
|
|TRILC
|47,94
|32.906.927
|% -9,97
|
|SNKRN
|41,76
|1.549.864
|% -9,96
|
|DIRIT
|5,72
|471.883
|% -9,92
|
|IDEAS
|76,05
|1.983.345
|% -9,46
|
|BJKAS
|10,17
|785.162.882
|% 9,95
|
|GARAN
|6,81
|592.590.511
|% -0,44
|
|SISE
|7,45
|562.412.216
|% 0,81
|
|DOHOL
|3,33
|559.927.465
|% 2,46
|
|THYAO
|12,58
|524.064.615
|% -2,10
|
|DOHOL
|3,33
|559.927.465
|% 2,46
|
|EKGYO
|1,94
|256.781.556
|% -1,52
|
|YKBNK
|2,19
|233.054.996
|% -0,45
|
|YYAPI
|1,94
|167.669.385
|% 3,74
|
|GARAN
|6,81
|592.590.511
|% -0,44
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1536
|8,1561
|% 0,12
|
|Euro
|9,7190
|9,7261
|% 0,37
|
|Sterlin
|11,1795
|11,2355
|% 0,16
|
|Frank
|8,7728
|8,8257
|% 0,48
|
|Riyal
|2,1667
|2,1776
|% 0,02
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.758
|19,91
|
|Altın Gr.
|460
|460
|4,64
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|16,00
|
|Tam
|3.029
|3.106
|14,33
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|6,93
|
|Çeyrek
|734
|751
|3,47
|
|Gümüş.Ons
|25,51
|25,53
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,68
|6,69
|0,10
|
|B. Petrol
|62,88
|62,88
|-0,28
|
Seans Raporu
17:04
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17:18RTALB
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17:16XU050
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Tabandan işlem gören hisse senetleri : DIRIT, TRILC, UTPYA, SNKRN