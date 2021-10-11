***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
11.10.2021 16:00
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
14.10.2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969467
BIST
16:141.416
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 18,17
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.417
En Düşük
1.402
16:148,9621
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0063
|Açılış
|: 8,9430
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9320
|
8,9766
En Düşük
8,9134
16:1410,3733
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0096
|Açılış
|: 10,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,3953
En Düşük
10,3299
16:14505,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,41
|Açılış
|: 505,42
|
|Önceki Kapanış
|: 506,84
|
507,72
En Düşük
502,98
BIST En Aktif Hisseler16:12
|KSTUR
|205,70
|346.605
|% 10,00
|
|MAALT
|197,20
|10.097.918
|% 9,98
|
|YONGA
|19,96
|748.961
|% 9,97
|
|DOBUR
|35,12
|4.779.081
|% 9,96
|
|PRKAB
|23,66
|102.256.474
|% 9,94
|
|GESAN
|21,60
|206.145.571
|% -10,00
|
|YUNSA
|15,88
|8.912.440
|% -9,98
|
|KERVN
|0,65
|4.982.254
|% -9,72
|
|YEOTK
|85,85
|55.073.519
|% -9,54
|
|KUTPO
|64,20
|94.588.266
|% -8,29
|
|GARAN
|9,43
|905.481.964
|% 1,40
|
|KRDMD
|6,70
|724.675.386
|% 4,20
|
|EREGL
|17,68
|580.401.225
|% 3,57
|
|TUPRS
|125,40
|570.958.362
|% 1,95
|
|PETKM
|6,18
|406.190.802
|% 0,65
|
|KRDMD
|6,70
|724.675.386
|% 4,20
|
|YKBNK
|2,40
|250.453.396
|% 1,27
|
|GARAN
|9,43
|905.481.964
|% 1,40
|
|ODAS
|1,50
|140.486.480
|% 2,74
|
|EKGYO
|1,80
|150.942.922
|% 1,12
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9593
|8,9621
|% -0,07
|
|Euro
|10,3689
|10,3733
|% -0,09
|
|Sterlin
|12,1740
|12,2351
|% 0,00
|
|Frank
|9,6317
|9,6897
|% -0,02
|
|Riyal
|2,3827
|2,3947
|% -0,06
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.756
|-1,90
|
|Altın Gr.
|505
|505
|-1,49
|
|Cumhuriyet
|3.340
|3.391
|-8,00
|
|Tam
|3.327
|3.411
|-4,83
|
|Yarım
|1.608
|1.650
|-2,33
|
|Çeyrek
|807
|825
|-1,17
|
|Gümüş.Ons
|22,64
|22,68
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,51
|-0,03
|
|B. Petrol
|83,79
|83,79
|1,40
|
Seans Raporu
16:12
daha fazla
-
16:25NUGYO
Yüzde 5.84 oranında artışla 13.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 046, 660 adet işlem
-
16:23XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 41 artarak (% 1.56 ) 1, 523
-
16:23
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, KRDMD, TRKCM
-
16:23XU100
Endeks 1, 416 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 27 üstünde . İşlem hacmi 8, 915.00 milyon TL de
-
16:23AKSUE
Yüzde 9.10 oranında artışla 15.22 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 004, 053 adet işlem