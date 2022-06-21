***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
21.06.2022 16:21
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
AHMET NALCI 10.05.2022 11 Türev Araçlar ve Düzey 3
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038428
BIST
16:092.570
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 31,10
|Açılış
|: 2.557
|
|Önceki Kapanış
|: 2.539
|
2.577
En Düşük
2.551
16:0917,3538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0222
|Açılış
|: 17,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3250
|
17,5404
En Düşük
17,2805
16:0918,3154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0928
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,5969
En Düşük
18,1722
16:091.024,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,50
|Açılış
|: 1.024,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,45
|
1.036,38
En Düşük
1.019,79
BIST En Aktif Hisseler16:09
|MAKIM
|11,70
|3.050.401
|% 9,96
|
|ULUSE
|184,30
|40.483.088
|% 9,96
|
|ETYAT
|3,31
|10.626.358
|% 9,60
|
|BALAT
|12,01
|836.242
|% 9,48
|
|RODRG
|18,33
|2.839.018
|% 9,24
|
|SNKRN
|29,62
|867.896
|% -9,97
|
|MMCAS
|2,97
|430.441
|% -8,05
|
|RYSAS
|8,24
|7.049.197
|% -3,85
|
|DIRIT
|2,79
|66.462
|% -3,79
|
|CEMAS
|1,33
|70.194.338
|% -3,62
|
|THYAO
|51,90
|3.599.467.405
|% 2,06
|
|EREGL
|28,58
|3.090.786.910
|% 2,36
|
|SISE
|22,66
|1.382.573.079
|% 1,16
|
|SASA
|45,82
|1.227.640.136
|% 0,66
|
|AKBNK
|9,17
|1.074.527.792
|% 1,33
|
|ODAS
|3,21
|567.895.020
|% 3,88
|
|YKBNK
|4,98
|873.996.012
|% 2,26
|
|EKGYO
|2,64
|326.643.595
|% 0,76
|
|AKBNK
|9,17
|1.074.527.792
|% 1,33
|
|EREGL
|28,58
|3.090.786.910
|% 2,36
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3392
|17,3538
|% 0,13
|
|Euro
|18,2927
|18,3154
|% 0,51
|
|Sterlin
|21,2378
|21,3443
|% 0,33
|
|Frank
|17,8620
|17,9696
|% 0,12
|
|Riyal
|4,6105
|4,6336
|% 0,10
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|-0,77
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|0,64
|
|Cumhuriyet
|6.823
|6.926
|16,00
|
|Tam
|6.803
|6.902
|-2,00
|
|Yarım
|3.340
|3.376
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.687
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,72
|21,75
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,14
|12,16
|0,12
|
|B. Petrol
|116
|116
|1,49
|