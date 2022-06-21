***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
21.06.2022 16:24
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
AHMET NALCI 10.05.2022 11 Türev Araçlar ve Düzey 3
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038448
BIST
17:092.581
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 41,74
|Açılış
|: 2.557
|
|Önceki Kapanış
|: 2.539
|
2.581
En Düşük
2.551
17:0917,3511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0195
|Açılış
|: 17,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3250
|
17,5404
En Düşük
17,2805
17:0918,3227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1001
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,5969
En Düşük
18,1722
17:091.025,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,68
|Açılış
|: 1.025,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,45
|
1.036,38
En Düşük
1.019,79
BIST En Aktif Hisseler17:09
|AKMGY
|49,72
|10.575.432
|% 10,00
|
|MAKIM
|11,70
|3.100.219
|% 9,96
|
|ULUSE
|184,30
|40.516.815
|% 9,96
|
|RODRG
|18,45
|3.706.526
|% 9,95
|
|ETYAT
|3,32
|11.274.538
|% 9,93
|
|SNKRN
|29,62
|867.896
|% -9,97
|
|MMCAS
|2,97
|430.441
|% -8,05
|
|DIRIT
|2,79
|66.462
|% -3,79
|
|RYSAS
|8,26
|7.420.058
|% -3,62
|
|KENT
|170,20
|290.126
|% -3,46
|
|THYAO
|52,00
|3.838.164.121
|% 2,26
|
|EREGL
|28,80
|3.520.178.900
|% 3,15
|
|SISE
|22,72
|1.718.649.732
|% 1,43
|
|SASA
|45,84
|1.350.246.555
|% 0,70
|
|KRDMD
|13,06
|1.217.200.942
|% 2,83
|
|ODAS
|3,22
|614.712.443
|% 4,21
|
|YKBNK
|5,01
|943.536.606
|% 2,87
|
|EKGYO
|2,65
|345.771.500
|% 1,15
|
|AKBNK
|9,20
|1.178.045.690
|% 1,66
|
|EREGL
|28,80
|3.520.178.900
|% 3,15
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3396
|17,3511
|% 0,11
|
|Euro
|18,2993
|18,3227
|% 0,55
|
|Sterlin
|21,2110
|21,3173
|% 0,20
|
|Frank
|17,8785
|17,9862
|% 0,21
|
|Riyal
|4,6074
|4,6305
|% 0,03
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.840
|1,53
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|1,79
|
|Cumhuriyet
|6.824
|6.927
|17,00
|
|Tam
|6.810
|6.914
|10,00
|
|Yarım
|3.343
|3.382
|5,00
|
|Çeyrek
|1.675
|1.690
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,84
|21,87
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|12,19
|12,21
|0,16
|
|B. Petrol
|115
|115
|1,35
|
Seans Raporu
17:09
daha fazla
-
17:24GOODY
Yüzde 6.42 oranında artışla 10.77 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 998, 883 adet işlem
-
17:22HTTBT
Yüzde 8.31 oranında artışla 13.69 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 217, 228 adet işlem
-
17:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 46, 22 artarak (% 1.66 ) 2, 831
-
17:20XU100
Endeks 2, 576 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 44 üstünde . İşlem hacmi 29, 999.00 milyon TL de
-
17:20BASGZ
Yüzde 5.12 oranında artışla 15.39 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 806, 355 adet işlem