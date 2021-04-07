***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.04.2021 16:08
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,56
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,63
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,42
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
1504203,29
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 53,58
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 88,56
- Kurucu (%)
% 0
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 60,33
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 37,38
- Diğer (%)
% 2,3
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 1,83
c) Saklama Ücreti (%)
% 7,31
d) Diğer Giderler (%)
% 2,31
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924267
BIST
17:231.417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -3,43
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.422
En Düşük
1.402
17:238,1777
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0495
|Açılış
|: 8,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,2136
En Düşük
8,1173
17:239,7419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0714
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7730
En Düşük
9,6365
17:23457,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,42
|Açılış
|: 457,45
|
|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
459,02
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler17:23
|CEOEM
|6,60
|79.202.828
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,87
|68.705.223
|% 10,00
|
|IDGYO
|10,34
|3.879.747
|% 10,00
|
|MTRKS
|33,88
|169.536
|% 10,00
|
|FRIGO
|47,14
|32.553.259
|% 9,99
|
|ISKUR
|449.999,90
|450.000
|% -10,00
|
|TRILC
|53,25
|39.819.795
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|3.438.662
|% -9,96
|
|VAKFN
|22,86
|13.375.773
|% -9,93
|
|SNPAM
|20,04
|125.762
|% -9,07
|
|EKGYO
|1,97
|1.068.191.518
|% 2,60
|
|GARAN
|6,80
|991.316.652
|% 0,15
|
|JANTS
|924,00
|899.113.170
|% 3,98
|
|BJKAS
|9,17
|880.634.454
|% 0,77
|
|THYAO
|12,83
|825.361.568
|% 0,55
|
|EKGYO
|1,97
|1.068.191.518
|% 2,60
|
|YKBNK
|2,18
|413.495.908
|% 0,00
|
|GARAN
|6,80
|991.316.652
|% 0,15
|
|TSKB
|1,40
|178.092.575
|% 1,45
|
|IHLAS
|0,69
|78.455.069
|% -2,82
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1714
|8,1777
|% 0,61
|
|Euro
|9,7320
|9,7419
|% 0,74
|
|Sterlin
|11,2193
|11,2756
|% 0,06
|
|Frank
|8,7814
|8,8343
|% 0,88
|
|Riyal
|2,1754
|2,1863
|% 0,60
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|458
|458
|1,64
|
|Cumhuriyet
|3.028
|3.074
|11,00
|
|Tam
|3.015
|3.091
|15,61
|
|Yarım
|1.457
|1.495
|7,55
|
|Çeyrek
|731
|748
|3,77
|