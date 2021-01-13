***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
13.01.2021 16:45
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901886
BIST
16:301.556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 6,44
|Açılış
|: 1.560
|
|Önceki Kapanış
|: 1.550
|
1.568
En Düşük
1.545
16:307,4297
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0247
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4753
En Düşük
7,4106
16:309,0474
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0566
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1340
En Düşük
9,0312
16:30443,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -1,84
|Açılış
|: 443,19
|
|Önceki Kapanış
|: 445,00
|
447,49
En Düşük
441,20
BIST En Aktif Hisseler16:30
|PSDTC
|31,24
|16.515.018
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.515.018
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.515.018
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.515.018
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,14
|1.114.325
|% 10,00
|
|KAPLM
|34,20
|1.562.290
|% -10,00
|
|KUTPO
|61,75
|177.541.689
|% -9,99
|
|FORMT
|5,37
|37.479.728
|% -9,29
|
|RODRG
|16,02
|13.052.634
|% -7,88
|
|MZHLD
|34,40
|376.955
|% -7,33
|
|THYAO
|13,10
|2.088.328.291
|% 1,87
|
|SISE
|7,77
|1.816.617.686
|% 1,70
|
|DOHOL
|3,81
|1.588.040.665
|% 8,24
|
|OTKAR
|441,00
|1.274.029.386
|% 7,59
|
|TCELL
|17,03
|1.192.151.052
|% 2,04
|
|DOHOL
|3,81
|1.588.040.665
|% 8,24
|
|EKGYO
|2,43
|863.311.358
|% -0,82
|
|TSKB
|1,87
|654.764.079
|% -1,58
|
|SISE
|7,77
|1.816.617.686
|% 1,70
|
|ZOREN
|3,07
|659.805.798
|% 3,72
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4272
|7,4297
|% -0,33
|
|Euro
|9,0404
|9,0474
|% -0,62
|
|Sterlin
|10,1384
|10,1892
|% -0,19
|
|Frank
|8,3351
|8,3853
|% -0,52
|
|Riyal
|1,9756
|1,9855
|% -0,27
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|-2,87
|
|Altın Gr.
|443
|443
|-1,60
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.986
|-3,00
|
|Tam
|2.928
|3.001
|-5,39
|
|Yarım
|1.415
|1.452
|-2,60
|
|Çeyrek
|710
|726
|-1,30
|
|Gümüş.Ons
|25,25
|25,28
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,03
|-0,10
|
|B. Petrol
|56,67
|56,67
|0,09
|
Seans Raporu
16:30
daha fazla
-
16:40HATEK
Yüzde 5.36 oranında artışla 15.32 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 621, 807 adet işlem
-
16:39ARDYZ
Yüzde 4.27 oranında artışla 54.95 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 433, 171 adet işlem
-
16:37KORDS
Yüzde 6.65 oranında artışla 17.47 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 416, 614 adet işlem
-
16:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 42 kaybederek (% -0.03 ) 1, 382
-
16:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INTEM, PSDTC, EMNIS, COSMO, RAYSG, SAFKR, AYCES, PSDTC, ARTI, ARMDA