***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
24.11.2021 15:09
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979432
BIST
15:351.819
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 34,46
|Açılış
|: 1.799
|
|Önceki Kapanış
|: 1.785
|
1.835
En Düşük
1.799
15:3511,8244
En Yüksek
|Değişim
|: -7,67%
|| -0,9829
|Açılış
|: 12,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5000
|
13,1843
En Düşük
11,8091
15:3513,2623
En Yüksek
|Değişim
|: -8,14%
|| -1,1750
|Açılış
|: 13,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0500
|
14,8152
En Düşük
13,2430
15:35697,59
En Yüksek
|Değişim
|: -5,55%
|| -40,96
|Açılış
|: 697,59
|
|Önceki Kapanış
|: 738,55
|
760,92
En Düşük
692,52
BIST En Aktif Hisseler15:33
|PRKAB
|65,45
|29.705.202
|% 10,00
|
|RALYH
|14,74
|20.108.148
|% 10,00
|
|ATATP
|68,80
|76.600.114
|% 9,99
|
|MIATK
|21,02
|11.826.714
|% 9,99
|
|TUCLK
|16,00
|43.120.477
|% 9,97
|
|KZBGY
|33,76
|58.257.000
|% -9,97
|
|GESAN
|22,78
|58.258.638
|% -9,53
|
|KSTUR
|215,20
|275.344
|% -6,84
|
|YBTAS
|11.300,00
|358.867
|% -6,70
|
|ADESE
|0,91
|127.560.032
|% -6,19
|
|GARAN
|11,86
|3.440.428.031
|% 2,51
|
|THYAO
|19,26
|2.550.683.386
|% 2,88
|
|PETKM
|8,03
|1.825.195.463
|% 1,26
|
|KRDMD
|8,88
|1.778.028.812
|% 1,95
|
|YKBNK
|3,53
|1.756.944.905
|% 2,62
|
|YKBNK
|3,53
|1.756.944.905
|% 2,62
|
|GARAN
|11,86
|3.440.428.031
|% 2,51
|
|AKBNK
|6,98
|1.683.156.266
|% 1,16
|
|PETKM
|8,03
|1.825.195.463
|% 1,26
|
|EKGYO
|2,23
|472.279.321
|% 2,76
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,8316
|11,8648
|% -7,36
|
|Euro
|13,2692
|13,3050
|% -7,84
|
|Sterlin
|16,2103
|16,2916
|% -5,26
|
|Frank
|12,9393
|13,0173
|% -5,46
|
|Riyal
|3,2322
|3,2484
|% -5,17
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.786
|-4,78
|
|Altın Gr.
|698
|698
|-40,21
|
|Cumhuriyet
|4.615
|4.685
|-144,00
|
|Tam
|4.583
|4.715
|-151,11
|
|Yarım
|2.215
|2.281
|-73,10
|
|Çeyrek
|1.111
|1.140
|-36,55
|
|Gümüş.Ons
|23,45
|23,47
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|9,16
|9,17
|-0,60
|
|B. Petrol
|82,10
|82,10
|-0,21
|
Seans Raporu
15:33
daha fazla
-
15:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, KOZAA, SAHOL
-
15:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, SASA, ASELS
-
15:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 88 artarak (% 1.95 ) 1, 618
-
15:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MIATK, PENTA, DOBUR, ATATP, RALYH, KARTN, PRKAB, FRIGO, PGSUS, TUCLK
-
15:45
IHAAS, TAVHL, KARTN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında