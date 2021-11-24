***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
24.11.2021 15:10
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979433
BIST
15:411.815
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 30,61
|Açılış
|: 1.799
|
|Önceki Kapanış
|: 1.785
|
1.835
En Düşük
1.799
15:4111,6749
En Yüksek
|Değişim
|: -8,84%
|| -1,1324
|Açılış
|: 12,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5000
|
13,1843
En Düşük
11,6051
15:4113,0916
En Yüksek
|Değişim
|: -9,32%
|| -1,3457
|Açılış
|: 13,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0500
|
14,8152
En Düşük
13,0124
15:41695,03
En Yüksek
|Değişim
|: -5,89%
|| -43,52
|Açılış
|: 695,03
|
|Önceki Kapanış
|: 738,55
|
760,92
En Düşük
692,52
BIST En Aktif Hisseler15:41
|PRKAB
|65,45
|29.979.242
|% 10,00
|
|RALYH
|14,74
|20.137.908
|% 10,00
|
|MIATK
|21,02
|11.848.680
|% 9,99
|
|ATATP
|68,80
|76.661.277
|% 9,99
|
|TUCLK
|16,00
|43.127.437
|% 9,97
|
|KZBGY
|33,76
|58.357.706
|% -9,97
|
|GESAN
|22,84
|59.994.767
|% -9,29
|
|KSTUR
|215,20
|275.344
|% -6,84
|
|YBTAS
|11.300,00
|358.867
|% -6,70
|
|TETMT
|239,00
|14.581.616
|% -5,68
|
|GARAN
|11,83
|3.489.248.372
|% 2,25
|
|THYAO
|19,21
|2.592.212.621
|% 2,62
|
|PETKM
|8,00
|1.847.651.193
|% 0,88
|
|KRDMD
|8,85
|1.816.803.192
|% 1,61
|
|YKBNK
|3,52
|1.784.220.055
|% 2,33
|
|YKBNK
|3,52
|1.784.220.055
|% 2,33
|
|GARAN
|11,83
|3.489.248.372
|% 2,25
|
|AKBNK
|6,96
|1.706.322.966
|% 0,87
|
|PETKM
|8,00
|1.847.651.193
|% 0,88
|
|EKGYO
|2,22
|483.904.223
|% 2,30
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,6450
|11,6749
|% -8,84
|
|Euro
|13,0537
|13,0916
|% -9,32
|
|Sterlin
|16,1320
|16,2129
|% -5,71
|
|Frank
|12,8801
|12,9577
|% -5,90
|
|Riyal
|3,2183
|3,2345
|% -5,58
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-5,21
|
|Altın Gr.
|697
|698
|-40,96
|
|Cumhuriyet
|4.613
|4.683
|-146,00
|
|Tam
|4.583
|4.715
|-151,11
|
|Yarım
|2.215
|2.281
|-73,10
|
|Çeyrek
|1.111
|1.140
|-36,55
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,44
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|9,15
|9,16
|-0,61
|
|B. Petrol
|82,08
|82,08
|-0,23
|