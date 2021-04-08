***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2021 10:42
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mart 2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924744
BIST
13:291.424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 5,93
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.430
En Düşük
1.419
13:298,1644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0182
|Açılış
|: 8,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
|
8,1790
En Düşük
8,1369
13:299,7084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0178
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7362
En Düşük
9,6545
13:29457,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,56
|Açılış
|: 457,87
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
458,77
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler13:28
|MTRKS
|37,26
|174.638
|% 9,98
|
|ARENA
|64,55
|105.128.745
|% 9,97
|
|NTGAZ
|15,03
|12.562.660
|% 9,95
|
|VAKFN
|26,02
|3.691.913
|% 9,88
|
|UMPAS
|1,96
|153.413
|% 9,50
|
|IDEAS
|75,60
|1.756.868
|% -10,00
|
|UTPYA
|21,82
|4.837.974
|% -9,98
|
|TRILC
|47,94
|30.880.167
|% -9,97
|
|PEKGY
|1,97
|52.101.662
|% -5,29
|
|MMCAS
|5,70
|22.810
|% -5,00
|
|BJKAS
|10,09
|560.437.779
|% 9,08
|
|DOHOL
|3,35
|482.649.914
|% 3,08
|
|SISE
|7,48
|442.067.611
|% 1,22
|
|PETKM
|6,03
|362.260.038
|% 0,50
|
|FENER
|38,06
|359.855.214
|% -2,16
|
|DOHOL
|3,35
|482.649.914
|% 3,08
|
|EKGYO
|1,95
|142.911.915
|% -1,02
|
|TSKB
|1,41
|85.738.395
|% 0,00
|
|PETKM
|6,03
|362.260.038
|% 0,50
|
|SISE
|7,48
|442.067.611
|% 1,22
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1618
|8,1665
|% 0,25
|
|Euro
|9,6967
|9,7079
|% 0,18
|
|Sterlin
|11,1782
|11,2343
|% 0,15
|
|Frank
|8,7488
|8,8015
|% 0,20
|
|Riyal
|2,1683
|2,1792
|% 0,10
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|9,43
|
|Altın Gr.
|457
|458
|2,19
|
|Cumhuriyet
|3.031
|3.077
|3,00
|
|Tam
|3.015
|3.092
|0,42
|
|Yarım
|1.457
|1.495
|0,20
|
|Çeyrek
|731
|748
|0,10
|
|Gümüş.Ons
|25,33
|25,36
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,63
|6,64
|0,05
|
|B. Petrol
|62,80
|62,80
|-0,36
|