***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.06.2021 17:33
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Mayıs 2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941140
BIST
18:051.448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
0
En Düşük
0
18:058,6059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0007
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6223
En Düşük
8,5944
18:0510,4904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0101
|Açılış
|: 10,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4900
|
10,5076
En Düşük
10,4746
18:05523,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,25
|Açılış
|: 523,50
|
|Önceki Kapanış
|: 523,74
|
524,72
En Düşük
523,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSCH
|5,35
|125.162.150
|% 0,00
|
|BMSCH
|5,35
|125.162.150
|% 0,00
|
|BMSCH
|5,35
|125.162.150
|% 0,00
|
|BMSCH
|5,35
|125.162.150
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6039
|8,6059
|% 0,01
|
|Euro
|10,4827
|10,4904
|% 0,10
|
|Sterlin
|12,1708
|12,2318
|% 0,23
|
|Frank
|9,5639
|9,6215
|% 0,08
|
|Riyal
|2,2890
|2,3005
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.892
|-1,53
|
|Altın Gr.
|523
|523
|-0,25
|
|Cumhuriyet
|3.463
|3.516
|-2,00
|
|Tam
|3.445
|3.534
|-5,31
|
|Yarım
|1.665
|1.710
|-2,57
|
|Çeyrek
|835
|855
|-1,28
|
|Gümüş.Ons
|27,55
|27,58
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,63
|-0,01
|
|B. Petrol
|72,52
|72,52
|0,30
|