***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.05.2022 10:22
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Nisan 2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029084
BIST
10:092.493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 2,45
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.501
En Düşük
2.488
10:0915,3040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0577
|Açılış
|: 15,3280
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,3880
En Düşük
15,2421
10:0916,1979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1154
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,2682
En Düşük
16,0616
10:09906,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,16
|Açılış
|: 906,58
|
|Önceki Kapanış
|: 902,42
|
912,14
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler10:07
|ULUUN
|10,38
|12.852.755
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|523.469
|% 9,96
|
|IMASM
|26,52
|2.876.492
|% 9,95
|
|MNDRS
|2,93
|17.582.564
|% 9,74
|
|OTTO
|38,00
|150.860
|% 5,85
|
|SELVA
|14,24
|490.141
|% -9,99
|
|KLMSN
|11,20
|9.321.373
|% -9,68
|
|ARSAN
|4,35
|9.975.110
|% -9,38
|
|CUSAN
|9,97
|3.487.958
|% -9,12
|
|UTPYA
|12,98
|216.584
|% -6,48
|
|KRDMD
|16,57
|220.936.061
|% 0,00
|
|SAHOL
|21,04
|165.247.686
|% 2,63
|
|THYAO
|42,46
|165.089.827
|% 0,62
|
|EREGL
|34,76
|114.473.418
|% 0,40
|
|SISE
|19,98
|95.768.037
|% -0,30
|
|DOHOL
|3,77
|94.066.660
|% -1,82
|
|KRDMD
|16,57
|220.936.061
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,48
|50.658.454
|% -2,40
|
|AKBNK
|8,68
|74.395.875
|% 0,23
|
|ODAS
|2,49
|20.312.620
|% 1,22
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2965
|15,3059
|% 0,39
|
|Euro
|16,1802
|16,2074
|% 0,78
|
|Sterlin
|18,8049
|18,8992
|% 0,31
|
|Frank
|15,3230
|15,4153
|% 0,33
|
|Riyal
|4,0627
|4,0831
|% 0,12
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.848
|9,24
|
|Altın Gr.
|906
|907
|4,18
|
|Cumhuriyet
|6.153
|6.247
|31,00
|
|Tam
|6.129
|6.285
|32,86
|
|Yarım
|2.962
|3.040
|15,90
|
|Çeyrek
|1.486
|1.520
|7,95
|
|Gümüş.Ons
|21,65
|21,67
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,64
|0,19
|
|B. Petrol
|105
|105
|2,39
|
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