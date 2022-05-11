***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.05.2022 10:22
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Nisan 2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029086
BIST
10:092.493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 2,45
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.501
En Düşük
2.488
10:0915,3040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0577
|Açılış
|: 15,3280
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,3880
En Düşük
15,2421
10:0916,1979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1154
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,2682
En Düşük
16,0616
10:09906,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,16
|Açılış
|: 906,58
|
|Önceki Kapanış
|: 902,42
|
912,14
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler10:09
|ULUUN
|10,38
|14.253.017
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|523.469
|% 9,96
|
|IMASM
|26,52
|3.130.606
|% 9,95
|
|MNDRS
|2,93
|20.159.912
|% 9,74
|
|OTTO
|38,00
|150.860
|% 5,85
|
|ARSAN
|4,32
|16.411.083
|% -10,00
|
|KLMSN
|11,16
|10.534.888
|% -10,00
|
|SELVA
|14,24
|594.036
|% -9,99
|
|CUSAN
|9,88
|6.284.109
|% -9,94
|
|ETILR
|8,39
|4.836.707
|% -7,90
|
|KRDMD
|16,54
|331.553.982
|% -0,18
|
|THYAO
|42,46
|243.789.123
|% 0,62
|
|SAHOL
|20,96
|220.425.813
|% 2,24
|
|EREGL
|34,64
|171.698.853
|% 0,06
|
|SISE
|20,04
|167.649.241
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,77
|120.244.197
|% -1,82
|
|EKGYO
|2,75
|82.689.887
|% -0,72
|
|KRDMD
|16,54
|331.553.982
|% -0,18
|
|VAKBN
|4,48
|73.526.488
|% -2,40
|
|YKBNK
|4,84
|64.444.366
|% -0,21
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2986
|15,3040
|% 0,38
|
|Euro
|16,1784
|16,1979
|% 0,72
|
|Sterlin
|18,8091
|18,9034
|% 0,34
|
|Frank
|15,3327
|15,4251
|% 0,39
|
|Riyal
|4,0644
|4,0848
|% 0,16
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.849
|9,86
|
|Altın Gr.
|906
|906
|4,02
|
|Cumhuriyet
|6.153
|6.247
|31,00
|
|Tam
|6.129
|6.285
|32,86
|
|Yarım
|2.962
|3.040
|15,90
|
|Çeyrek
|1.486
|1.520
|7,95
|
|Gümüş.Ons
|21,65
|21,68
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|10,61
|10,62
|0,17
|
|B. Petrol
|105
|105
|2,35
|
Seans Raporu
10:09
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