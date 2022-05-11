***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.05.2022 10:22
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Nisan 2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029088
BIST
10:212.497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 6,97
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.501
En Düşük
2.488
10:2115,3161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0698
|Açılış
|: 15,3280
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,3880
En Düşük
15,2421
10:2116,1995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1170
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,2682
En Düşük
16,0616
10:21909,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 7,38
|Açılış
|: 909,80
|
|Önceki Kapanış
|: 902,42
|
912,14
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler10:19
|ULUUN
|10,38
|20.029.923
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|523.469
|% 9,96
|
|IMASM
|26,52
|3.427.286
|% 9,95
|
|MNDRS
|2,93
|20.639.907
|% 9,74
|
|ARASE
|96,95
|30.385.895
|% 6,71
|
|KLMSN
|11,16
|10.917.084
|% -10,00
|
|SELVA
|14,24
|743.356
|% -9,99
|
|CUSAN
|9,89
|11.556.547
|% -9,85
|
|MERCN
|14,25
|3.891.164
|% -9,47
|
|ARSAN
|4,39
|22.944.807
|% -8,54
|
|THYAO
|42,54
|468.192.711
|% 0,81
|
|KRDMD
|16,60
|426.314.569
|% 0,18
|
|KOZAL
|187,90
|335.829.811
|% 1,46
|
|SAHOL
|20,92
|282.396.483
|% 2,05
|
|KOZAA
|34,90
|249.896.372
|% 2,35
|
|EKGYO
|2,75
|124.830.946
|% -0,72
|
|DOHOL
|3,77
|157.214.853
|% -1,82
|
|KRDMD
|16,60
|426.314.569
|% 0,18
|
|VAKBN
|4,49
|88.463.932
|% -2,18
|
|YKBNK
|4,85
|86.800.756
|% 0,00
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3049
|15,3147
|% 0,45
|
|Euro
|16,1826
|16,1980
|% 0,72
|
|Sterlin
|18,8041
|18,8985
|% 0,31
|
|Frank
|15,3484
|15,4409
|% 0,50
|
|Riyal
|4,0663
|4,0867
|% 0,21
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|10,84
|
|Altın Gr.
|906
|907
|4,15
|
|Cumhuriyet
|6.153
|6.247
|31,00
|
|Tam
|6.129
|6.285
|32,86
|
|Yarım
|2.962
|3.040
|15,90
|
|Çeyrek
|1.486
|1.520
|7,95
|
|Gümüş.Ons
|21,67
|21,70
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,64
|0,19
|
|B. Petrol
|105
|105
|2,26
|
Seans Raporu
10:19
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