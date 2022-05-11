***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.05.2022 10:22
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Nisan 2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029087
BIST
10:212.497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 6,97
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.501
En Düşük
2.488
10:2115,3161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0698
|Açılış
|: 15,3280
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,3880
En Düşük
15,2421
10:2116,1995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1170
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,2682
En Düşük
16,0616
10:21909,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 7,38
|Açılış
|: 909,80
|
|Önceki Kapanış
|: 902,42
|
912,14
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler10:21
|ULUUN
|10,38
|21.124.483
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|523.469
|% 9,96
|
|IMASM
|26,52
|3.483.084
|% 9,95
|
|MNDRS
|2,93
|20.714.411
|% 9,74
|
|ARASE
|97,35
|33.161.829
|% 7,15
|
|KLMSN
|11,16
|11.079.451
|% -10,00
|
|SELVA
|14,24
|764.560
|% -9,99
|
|MERCN
|14,17
|7.165.936
|% -9,97
|
|CUSAN
|9,89
|13.304.643
|% -9,85
|
|SKTAS
|4,15
|6.381.017
|% -8,59
|
|THYAO
|42,58
|499.838.647
|% 0,90
|
|KRDMD
|16,59
|464.127.988
|% 0,12
|
|KOZAL
|188,10
|345.887.824
|% 1,57
|
|SAHOL
|20,90
|288.649.313
|% 1,95
|
|KOZAA
|34,94
|258.572.898
|% 2,46
|
|EKGYO
|2,75
|127.159.364
|% -0,72
|
|DOHOL
|3,76
|158.008.180
|% -2,08
|
|KRDMD
|16,59
|464.127.988
|% 0,12
|
|VAKBN
|4,48
|93.689.512
|% -2,40
|
|YKBNK
|4,84
|92.400.075
|% -0,21
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3067
|15,3161
|% 0,46
|
|Euro
|16,1855
|16,1995
|% 0,73
|
|Sterlin
|18,8146
|18,9089
|% 0,37
|
|Frank
|15,3518
|15,4443
|% 0,52
|
|Riyal
|4,0666
|4,0869
|% 0,21
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|9,45
|
|Altın Gr.
|909
|909
|6,22
|
|Cumhuriyet
|6.153
|6.247
|31,00
|
|Tam
|6.129
|6.285
|32,86
|
|Yarım
|2.962
|3.040
|15,90
|
|Çeyrek
|1.486
|1.520
|7,95
|
|Gümüş.Ons
|21,60
|21,63
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,65
|0,20
|
|B. Petrol
|105
|105
|2,26
|
Seans Raporu
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