***KTSKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.08.2021 11:55
***KTSKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KTSKR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KTSKR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957225
BIST
11:521.431
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -5,97
|Açılış
|: 1.439
|
|Önceki Kapanış
|: 1.437
|
1.439
En Düşük
1.429
11:528,6293
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0307
|Açılış
|: 70,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 70,6300
|
8,6463
En Düşük
8,4782
11:5210,1505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0568
|Açılış
|: 18,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9700
|
10,1505
En Düşük
10,0616
11:526,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,04
|Açılış
|: 6,49
|
|Önceki Kapanış
|: 6,45
|
6,51
En Düşük
6,37
BIST En Aktif Hisseler11:52
|MARKA
|5,06
|3.014.819
|% 10,00
|
|KARYE
|13,06
|91.298.708
|% 9,93
|
|DAGI
|4,71
|31.169.115
|% 9,79
|
|SELGD
|6,69
|16.554.886
|% 8,43
|
|BRYAT
|362,40
|43.618.118
|% 7,06
|
|IDGYO
|3,63
|294.763
|% -9,93
|
|KTSKR
|39,10
|38.703.733
|% -8,77
|
|BASCM
|10,10
|30.300
|% -7,08
|
|NETAS
|18,90
|30.478.361
|% -6,62
|
|PENTA
|55,15
|33.138.113
|% -6,53
|
|KRDMD
|8,09
|712.325.432
|% 1,00
|
|SISE
|8,40
|521.085.702
|% 0,12
|
|EREGL
|19,85
|471.767.504
|% 0,71
|
|GENIL
|16,48
|470.834.583
|% 4,77
|
|GARAN
|9,16
|445.041.127
|% 0,55
|
|KRDMD
|8,09
|712.325.432
|% 1,00
|
|YKBNK
|2,46
|167.859.128
|% -1,20
|
|EKGYO
|1,86
|120.074.651
|% 0,54
|
|SISE
|8,40
|521.085.702
|% 0,12
|
|GARAN
|9,16
|445.041.127
|% 0,55
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6219
|8,6293
|% 0,36
|
|Euro
|10,1233
|10,1505
|% 0,56
|
|Sterlin
|11,8792
|11,9388
|% 0,24
|
|Frank
|9,3012
|9,3573
|% 0,34
|
|Riyal
|2,2936
|2,3051
|% 0,44
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|4,25
|
|Altın Gr.
|481
|481
|3,51
|
|Cumhuriyet
|3.170
|3.218
|-39,00
|
|Tam
|3.155
|3.235
|-35,66
|
|Yarım
|1.525
|1.565
|-17,25
|
|Çeyrek
|765
|782
|-8,63
|
|Gümüş.Ons
|23,36
|23,39
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|0,05
|
|B. Petrol
|70,89
|70,89
|0,26
|