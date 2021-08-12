***KTSKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.08.2021 12:01
***KTSKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KTSKR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KTSKR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957561
BIST
14:081.433
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 21,94
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.434
En Düşük
1.420
14:088,5372
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -0,0877
|Açılış
|: 8,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6530
|
8,6352
En Düşük
8,5260
14:0810,0381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -0,1002
|Açılış
|: 10,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1666
En Düşük
10,0253
14:08482,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -3,50
|Açılış
|: 482,24
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
481,50
BIST En Aktif Hisseler14:08
|DOBUR
|19,61
|3.666.046
|% 9,98
|
|MARKA
|5,56
|3.196.577
|% 9,88
|
|VKING
|6,91
|10.420.252
|% 9,86
|
|BASCM
|10,89
|98.163
|% 8,90
|
|MIPAZ
|4,55
|80.866.622
|% 8,08
|
|IDGYO
|3,27
|30.201.059
|% -9,92
|
|EDATA
|14,54
|15.529.436
|% -7,68
|
|SKTAS
|2,09
|6.855.691
|% -7,52
|
|COSMO
|10,25
|134.908
|% -7,24
|
|EDIP
|3,83
|70.190.842
|% -6,81
|
|TUPRS
|98,45
|714.368.766
|% 2,02
|
|GARAN
|9,15
|643.881.829
|% 2,23
|
|KRDMD
|8,00
|581.424.398
|% 1,52
|
|EREGL
|19,51
|452.796.204
|% 2,31
|
|GENIL
|14,32
|434.446.321
|% -6,10
|
|YKBNK
|2,47
|304.842.736
|% 2,07
|
|KRDMD
|8,00
|581.424.398
|% 1,52
|
|GARAN
|9,15
|643.881.829
|% 2,23
|
|GLYHO
|2,21
|151.148.093
|% -3,07
|
|PETKM
|5,92
|355.019.887
|% 2,60
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5344
|8,5372
|% -1,02
|
|Euro
|10,0318
|10,0381
|% -0,99
|
|Sterlin
|11,8209
|11,8802
|% -0,85
|
|Frank
|9,2447
|9,3004
|% -0,79
|
|Riyal
|2,2756
|2,2870
|% -0,75
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.751
|-1,13
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-1,79
|
|Cumhuriyet
|3.214
|3.262
|-9,00
|
|Tam
|3.200
|3.280
|-7,62
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|-3,69
|
|Çeyrek
|776
|793
|-1,84
|
|Gümüş.Ons
|23,40
|23,44
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|-0,06
|
|B. Petrol
|71,34
|71,34
|-0,10
|