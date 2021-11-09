***KTSKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.11.2021 12:59
***KTSKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KTSKR]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KTSKR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976236
BIST
12:451.619
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 10,69
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.620
En Düşük
1.605
12:459,7095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0319
|Açılış
|: 9,7130
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7361
En Düşük
9,6593
12:4511,2698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0474
|Açılış
|: 11,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3009
En Düşük
11,2087
12:45570,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 2,43
|Açılış
|: 570,05
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
571,15
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler12:45
|TSPOR
|6,18
|25.965.925
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|1.367.427
|% 9,95
|
|GSDDE
|4,31
|24.202.927
|% 8,84
|
|VERTU
|27,68
|81.454.857
|% 7,79
|
|KSTUR
|228,10
|38.777
|% 6,84
|
|KARYE
|13,00
|158.659.094
|% -9,97
|
|ERSU
|4,64
|37.992.668
|% -9,90
|
|INVEO
|28,86
|9.812.536
|% -8,67
|
|AKFGY
|5,43
|26.317.271
|% -8,28
|
|BASGZ
|21,04
|323.032.365
|% -7,39
|
|SISE
|9,41
|1.468.884.165
|% 4,91
|
|PETKM
|6,91
|1.020.984.055
|% 1,32
|
|THYAO
|18,32
|925.879.722
|% 1,50
|
|GARAN
|10,75
|915.396.760
|% -0,28
|
|YKBNK
|3,14
|800.151.431
|% 3,29
|
|YKBNK
|3,14
|800.151.431
|% 3,29
|
|SISE
|9,41
|1.468.884.165
|% 4,91
|
|PETKM
|6,91
|1.020.984.055
|% 1,32
|
|ODAS
|1,52
|188.930.888
|% 2,70
|
|GARAN
|10,75
|915.396.760
|% -0,28
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7062
|9,7095
|% 0,33
|
|Euro
|11,2627
|11,2698
|% 0,42
|
|Sterlin
|13,1660
|13,2321
|% 0,57
|
|Frank
|10,5992
|10,6630
|% 0,44
|
|Riyal
|2,5816
|2,5945
|% 0,33
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.826
|1,54
|
|Altın Gr.
|570
|570
|2,43
|
|Cumhuriyet
|3.771
|3.828
|1,00
|
|Tam
|3.752
|3.847
|1,19
|
|Yarım
|1.814
|1.861
|0,57
|
|Çeyrek
|910
|930
|0,29
|
|Gümüş.Ons
|24,42
|24,46
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,63
|0,01
|
|B. Petrol
|84,03
|84,03
|0,60
|