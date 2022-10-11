***KTSKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.10.2022 16:05
***KTSKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KTSKR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070785
BIST
18:053.572
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -10,48
|Açılış
|: 3.590
|
|Önceki Kapanış
|: 3.582
|
3.606
En Düşük
3.563
18:0518,6029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0181
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6029
En Düşük
18,5241
18:0518,0812
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0297
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,0812
En Düşük
18,0063
18:05994,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,39
|Açılış
|: 994,95
|
|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
996,45
En Düşük
992,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BNTAS
|6,27
|235.435.633
|% 10,00
|
|HKTM
|67,10
|72.682.676
|% 10,00
|
|KONTR
|90,75
|864.909.075
|% 10,00
|
|DOKTA
|40,50
|46.433.666
|% 9,99
|
|ERCB
|46,72
|48.903.113
|% 9,98
|
|KIMMR
|6,48
|927.191
|% -10,00
|
|INFO
|7,05
|66.249.647
|% -9,96
|
|KUYAS
|9,79
|64.178.394
|% -9,94
|
|MARTI
|4,06
|106.981.573
|% -9,78
|
|MOBTL
|2,64
|241.010.198
|% -8,01
|
|THYAO
|84,50
|5.179.671.938
|% -1,92
|
|AKBNK
|13,06
|3.167.838.798
|% 2,11
|
|YKBNK
|8,31
|2.940.003.721
|% 3,23
|
|PETKM
|14,55
|2.937.003.005
|% -0,07
|
|SASA
|85,10
|2.729.981.315
|% -0,76
|
|EKGYO
|4,31
|1.992.443.367
|% -0,23
|
|YKBNK
|8,31
|2.940.003.721
|% 3,23
|
|ISCTR
|8,29
|2.111.590.903
|% 0,61
|
|AKBNK
|13,06
|3.167.838.798
|% 2,11
|
|PETKM
|14,55
|2.937.003.005
|% -0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5595
|18,6029
|% 0,10
|
|Euro
|18,0149
|18,0812
|% 0,16
|
|Sterlin
|20,3010
|20,4028
|% -0,16
|
|Frank
|18,5286
|18,6402
|% -0,23
|
|Riyal
|4,9226
|4,9473
|% -0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.667
|0,03
|
|Altın Gr.
|993
|994
|-1,88
|
|Cumhuriyet
|6.675
|6.776
|-37,00
|
|Tam
|6.681
|6.760
|-8,00
|
|Yarım
|3.255
|3.305
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.653
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,12
|19,19
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,45
|-0,01
|
|B. Petrol
|93,84
|93,84
|0,17
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59HTTBT
Yüzde 6.49 oranında artışla 18.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 074, 992 adet işlem
-
17:58HEDEF
Yüzde 4.58 oranında artışla 10.27 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 263, 754 adet işlem
-
17:57IZFAS
Yüzde -6.24 oranında düşüşle 4.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 284, 079 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 64 artarak (% 0.02 ) 3, 921
-
17:56
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, HKTM, KONTR