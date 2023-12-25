***KTSKR* *GWIND*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***KTSKR******GWIND*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler GWIND, KTSKR26.12.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı Avansı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaGALATA WIND ENERJI GWIND 0,2314814 0,2083332Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaKUTAHYA SEKER FABRIKASI KTSKR 2,173913 1,9565217Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228762BIST