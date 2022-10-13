***KTSKR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.10.2022 09:15
***KTSKR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KTSKR
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Torunlar Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071476
BIST
18:053.518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.577
|
|Önceki Kapanış
|: 3.518
|
3.591
En Düşük
3.511
18:0518,5862
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0213
|Açılış
|: 18,6780
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,5881
En Düşük
18,5039
18:0518,0640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0421
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,0811
En Düşük
17,9750
18:05997,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,50
|Açılış
|: 997,29
|
|Önceki Kapanış
|: 998,79
|
999,71
En Düşük
993,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|64,05
|69.891.798
|% 0,00
|
|ADEL
|35,38
|13.569.752
|% 0,00
|
|ADESE
|1,01
|66.948.806
|% 0,00
|
|AGESA
|27,18
|16.142.612
|% 0,00
|
|AGYO
|6,60
|39.798.525
|% 0,00
|
|ACSEL
|64,05
|69.891.798
|% 0,00
|
|ADEL
|35,38
|13.569.752
|% 0,00
|
|ADESE
|1,01
|66.948.806
|% 0,00
|
|AGESA
|27,18
|16.142.612
|% 0,00
|
|AGYO
|6,60
|39.798.525
|% 0,00
|
|THYAO
|85,10
|6.617.316.419
|% 0,00
|
|ASELS
|31,62
|3.081.925.201
|% 0,00
|
|SASA
|81,90
|2.818.253.608
|% 0,00
|
|SISE
|28,56
|2.339.738.683
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,20
|2.278.186.605
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,20
|2.278.186.605
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,71
|225.958.509
|% 0,00
|
|KLGYO
|1,67
|217.937.486
|% 0,00
|
|DOHOL
|5,26
|634.409.948
|% 0,00
|
|ODAS
|7,79
|890.840.892
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5800
|18,5821
|% 0,09
|
|Euro
|18,0317
|18,0586
|% 0,20
|
|Sterlin
|20,5421
|20,6451
|% -0,03
|
|Frank
|18,5476
|18,6594
|% 0,06
|
|Riyal
|4,9296
|4,9543
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.670
|-3,63
|
|Altın Gr.
|997
|997
|-1,54
|
|Cumhuriyet
|6.704
|6.805
|29,00
|
|Tam
|6.720
|6.783
|-10,00
|
|Yarım
|3.274
|3.315
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.640
|1.658
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,97
|19,00
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,33
|11,35
|-0,02
|
|B. Petrol
|92,49
|92,49
|0,04
|