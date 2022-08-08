***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor
08.08.2022 19:13
***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
17 46.000.000 466.003.707 -809.345 -581.322 31.872.437 -3.907.597 31.275.117 569.852.997 0 569.852.997
Transferler
3.744.444 27.530.673 -31.275.117 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.040.000 150.597 21.741.948 24.932.545 0 24.932.545
Kar Payları
-36.000.001 -36.000.001 0 -36.000.001
Dönem Sonu Bakiyeler
17 46.000.000 469.043.707 -658.748 -581.322 35.616.881 -12.376.925 21.741.948 558.785.541 0 558.785.541
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
17 46.000.000 466.293.277 -1.497.302 -588.131 35.616.881 -9.373.264 101.927.240 638.378.701 0 638.378.701
Transferler
2.303.382 99.623.858 -101.927.240 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.246.584 128.885.138 127.638.554 0 127.638.554
Dönem Sonu Bakiyeler
17 46.000.000 466.293.277 -2.743.886 -588.131 37.920.263 90.250.594 128.885.138 766.017.255 0 766.017.255
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-212.588.099 -72.181.785
Dönem Karı (Zararı)
128.885.138 21.741.948
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
128.885.138 21.741.948
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-28.834.337 759.681
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 35.722 86.243
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-5.207
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-5.207
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.039.738 791.699
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 1.039.738 791.699
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-11.877.934
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
5 -11.282.580
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-595.354
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-17.308.171
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5 -17.308.171
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -723.692 39.496
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-152.550
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
12 -152.550
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-309.735.998 -96.470.444
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -121.660.802
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 2 7.163
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -646.671 -17.069.056
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 53.566.232 46.920.196
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-93.816.940
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -134.047.063 -116.825.894
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-206.122
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -2.410.319 -9.502.853
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-10.423.749
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-90.566
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-209.685.197 -73.968.815
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-191.462 -940.414
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -2.711.440 2.727.444
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-704.696 -188.199
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
152.550
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
152.550
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-704.696 -340.749
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -704.696 -340.749
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
104.277.957 -38.089.664
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 110.980.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.702.043 -2.089.663
Ödenen Temettüler
-36.000.001
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-109.014.838 -110.459.648
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-109.014.838 -110.459.648
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 163.881.862 164.880.067
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 54.867.024 54.420.419
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 54.867.024 163.881.862
Finansal Yatırımlar
5 150.251.553 0
Ticari Alacaklar
0 2
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2
Diğer Alacaklar
26.897.736 27.304.392
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 26.817.645 27.231.463
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 80.091 72.929
Stoklar
9 40.068.042 93.634.274
Peşin Ödenmiş Giderler
99.713.945 823.787
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 3.344.788
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 96.369.157
Diğer Dönen Varlıklar
1.234.655 181.069
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 1.234.655 181.069
ARA TOPLAM
373.032.955 285.825.386
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
373.032.955 285.825.386
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 26.586 26.586
Diğer Alacaklar
1.958 2.217
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.958 2.217
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 273.200.000 273.200.000
Maddi Duran Varlıklar
12 380.505.372 384.894.717
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 15.069 29.971
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15.069 29.971
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
653.748.985 658.153.491
TOPLAM VARLIKLAR
1.026.781.940 943.978.877
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
110.980.000 6.702.043
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
110.980.000 6.702.043
Banka Kredileri
6 110.980.000 6.702.043
Ticari Borçlar
5.577.538 140.219.955
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 5.577.538 140.219.955
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 2.801.281 3.007.403
Diğer Borçlar
1.457.547 3.867.866
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 11.759
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.445.788 3.867.866
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
407.433 10.644.741
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 407.433 10.644.741
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 3.739.364 6.450.804
Kısa Vadeli Karşılıklar
210.324 236.362
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 210.324 236.362
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 20.397 110.966
ARA TOPLAM
125.193.884 171.240.140
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
125.193.884 171.240.140
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 155.367 341.808
Uzun Vadeli Karşılıklar
10.537.084 8.104.540
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 10.199.523 7.766.979
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
14 337.561 337.561
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 124.878.350 125.913.688
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
135.570.801 134.360.036
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
260.764.685 305.600.176
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
766.017.255 638.378.701
Ödenmiş Sermaye
17 46.000.000 46.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
463.549.391 464.795.975
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
463.549.391 464.795.975
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 466.293.277 466.293.277
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -2.743.886 -1.497.302
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-588.131 -588.131
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-588.131 -588.131
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
17 -588.131 -588.131
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 37.920.263 35.616.881
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 90.250.594 -9.373.264
Net Dönem Karı veya Zararı
128.885.138 101.927.240
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
766.017.255 638.378.701
TOPLAM KAYNAKLAR
1.026.781.940 943.978.877
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
18 238.154.316 75.346.961 60.251.574 29.756.821
Satışların Maliyeti
18 -113.611.491 -60.835.409 -41.045.205 -22.905.084
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
124.542.825 14.511.552 19.206.369 6.851.737
BRÜT KAR (ZARAR)
124.542.825 14.511.552 19.206.369 6.851.737
Genel Yönetim Giderleri
20 -6.506.246 -3.388.768 -2.513.125 -2.052.564
Pazarlama Giderleri
20 -942.458 -642.985 -445.598 -187.698
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 5.392.142 774.323 2.308.495 462.974
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -4.022.433 -164.485 262.001 -77.846
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
118.463.830 11.089.637 18.818.142 4.996.603
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 17.366.174 219.503 12.154.646 34.422
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
135.830.004 11.309.140 30.972.788 5.031.025
Finansman Gelirleri
23 20.835.228 16.167.385 8.903.607 4.907.455
Finansman Giderleri
23 -3.474.043 -694.430 -2.260.354 -349.835
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
153.191.189 26.782.095 37.616.041 9.588.645
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-24.306.051 -5.040.147 -3.887.881 -2.883.179
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -25.029.743 -5.000.651 -3.822.984 -2.837.875
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 723.692 -39.496 -64.897 -45.304
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
128.885.138 21.741.948 33.728.160 6.705.466
DÖNEM KARI (ZARARI)
128.885.138 21.741.948 33.728.160 6.705.466
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
128.885.138 21.741.948 33.728.160 6.705.466
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.246.584 3.190.597 43.508 -43.569
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
3.800.000
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -1.558.230 188.246 54.385 -54.462
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
311.646 -797.649 -10.877 10.893
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 311.646 -797.649 -10.877 10.893
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.246.584 3.190.597 43.508 -43.569
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
127.638.554 24.932.545 33.771.668 6.661.897
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
127.638.554 24.932.545 33.771.668 6.661.897
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053155
BIST