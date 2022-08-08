***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor









***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 46.000.000 466.003.707 -809.345 -581.322 31.872.437 -3.907.597 31.275.117 569.852.997 0 569.852.997Transferler3.744.444 27.530.673 -31.275.117 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.040.000 150.597 21.741.948 24.932.545 0 24.932.545Kar Payları-36.000.001 -36.000.001 0 -36.000.001Dönem Sonu Bakiyeler17 46.000.000 469.043.707 -658.748 -581.322 35.616.881 -12.376.925 21.741.948 558.785.541 0 558.785.541Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 46.000.000 466.293.277 -1.497.302 -588.131 35.616.881 -9.373.264 101.927.240 638.378.701 0 638.378.701Transferler2.303.382 99.623.858 -101.927.240 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.246.584 128.885.138 127.638.554 0 127.638.554Dönem Sonu Bakiyeler17 46.000.000 466.293.277 -2.743.886 -588.131 37.920.263 90.250.594 128.885.138 766.017.255 0 766.017.255Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-212.588.099 -72.181.785Dönem Karı (Zararı)128.885.138 21.741.948Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)128.885.138 21.741.948Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-28.834.337 759.681Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12-13 35.722 86.243Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-5.207Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-5.207Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.039.738 791.699Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 1.039.738 791.699Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-11.877.934Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler5 -11.282.580Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-595.354Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-17.308.171Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler5 -17.308.171Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 -723.692 39.496Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-152.550Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler12 -152.550İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-309.735.998 -96.470.444Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 -121.660.802Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 2 7.163Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -646.671 -17.069.056Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 53.566.232 46.920.196Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-93.816.940Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -134.047.063 -116.825.894Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-206.122Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 -2.410.319 -9.502.853Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-10.423.749İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-90.566Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-209.685.197 -73.968.815Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-191.462 -940.414Vergi İadeleri (Ödemeleri)25 -2.711.440 2.727.444YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-704.696 -188.199Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri152.550Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri152.550Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-704.696 -340.749Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -704.696 -340.749FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI104.277.957 -38.089.664Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 110.980.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-6.702.043 -2.089.663Ödenen Temettüler-36.000.001YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-109.014.838 -110.459.648NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-109.014.838 -110.459.648DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 163.881.862 164.880.067DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 54.867.024 54.420.419Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 54.867.024 163.881.862Finansal Yatırımlar5 150.251.553 0Ticari Alacaklar0 2İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 2Diğer Alacaklar26.897.736 27.304.392İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 26.817.645 27.231.463İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 80.091 72.929Stoklar9 40.068.042 93.634.274Peşin Ödenmiş Giderler99.713.945 823.787İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3 3.344.788İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 96.369.157Diğer Dönen Varlıklar1.234.655 181.069İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar16 1.234.655 181.069ARA TOPLAM373.032.955 285.825.386TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR373.032.955 285.825.386DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 26.586 26.586Diğer Alacaklar1.958 2.217İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.958 2.217Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 273.200.000 273.200.000Maddi Duran Varlıklar12 380.505.372 384.894.717Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 15.069 29.971Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar15.069 29.971TOPLAM DURAN VARLIKLAR653.748.985 658.153.491TOPLAM VARLIKLAR1.026.781.940 943.978.877KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar110.980.000 6.702.043İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar110.980.000 6.702.043Banka Kredileri6 110.980.000 6.702.043Ticari Borçlar5.577.538 140.219.955İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 5.577.538 140.219.955Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 2.801.281 3.007.403Diğer Borçlar1.457.547 3.867.866İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 11.759İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 1.445.788 3.867.866Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)407.433 10.644.741İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 407.433 10.644.741Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 3.739.364 6.450.804Kısa Vadeli Karşılıklar210.324 236.362Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 210.324 236.362Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar0 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 20.397 110.966ARA TOPLAM125.193.884 171.240.140TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER125.193.884 171.240.140UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 155.367 341.808Uzun Vadeli Karşılıklar10.537.084 8.104.540Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 10.199.523 7.766.979Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar14 337.561 337.561Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 124.878.350 125.913.688TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER135.570.801 134.360.036TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER260.764.685 305.600.176ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar766.017.255 638.378.701Ödenmiş Sermaye17 46.000.000 46.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)463.549.391 464.795.975Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)463.549.391 464.795.975Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)17 466.293.277 466.293.277Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -2.743.886 -1.497.302Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-588.131 -588.131Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-588.131 -588.131Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)17 -588.131 -588.131Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 37.920.263 35.616.881Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 90.250.594 -9.373.264Net Dönem Karı veya Zararı128.885.138 101.927.240TOPLAM ÖZKAYNAKLAR766.017.255 638.378.701TOPLAM KAYNAKLAR1.026.781.940 943.978.877Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 238.154.316 75.346.961 60.251.574 29.756.821Satışların Maliyeti18 -113.611.491 -60.835.409 -41.045.205 -22.905.084TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)124.542.825 14.511.552 19.206.369 6.851.737BRÜT KAR (ZARAR)124.542.825 14.511.552 19.206.369 6.851.737Genel Yönetim Giderleri20 -6.506.246 -3.388.768 -2.513.125 -2.052.564Pazarlama Giderleri20 -942.458 -642.985 -445.598 -187.698Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 5.392.142 774.323 2.308.495 462.974Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -4.022.433 -164.485 262.001 -77.846ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)118.463.830 11.089.637 18.818.142 4.996.603Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 17.366.174 219.503 12.154.646 34.422FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)135.830.004 11.309.140 30.972.788 5.031.025Finansman Gelirleri23 20.835.228 16.167.385 8.903.607 4.907.455Finansman Giderleri23 -3.474.043 -694.430 -2.260.354 -349.835SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)153.191.189 26.782.095 37.616.041 9.588.645Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-24.306.051 -5.040.147 -3.887.881 -2.883.179Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -25.029.743 -5.000.651 -3.822.984 -2.837.875Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 723.692 -39.496 -64.897 -45.304SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)128.885.138 21.741.948 33.728.160 6.705.466DÖNEM KARI (ZARARI)128.885.138 21.741.948 33.728.160 6.705.466Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları128.885.138 21.741.948 33.728.160 6.705.466Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.246.584 3.190.597 43.508 -43.569Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)3.800.000Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 -1.558.230 188.246 54.385 -54.462Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler311.646 -797.649 -10.877 10.893Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 311.646 -797.649 -10.877 10.893Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.246.584 3.190.597 43.508 -43.569TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)127.638.554 24.932.545 33.771.668 6.661.897Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları127.638.554 24.932.545 33.771.668 6.661.897http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053155BIST