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***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu

11.05.2022 18:12
***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin


***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )

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Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.03.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 29.maddesinin 5.fıkrası uyarınca "Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Denetimden Sorumlu Komite Tarafından Hazırlanan Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporu "ekte sunulmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029385


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Tam 6.134 6.292 7,45  
Yarım 2.965 3.044 3,60  
Çeyrek 1.487 1.522 1,80  
Gümüş.Ons 21,77 21,80 0,52  
Gümüş Gr. 10,74 10,75 0,30  
B. Petrol 108 108 5,22  
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