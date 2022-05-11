***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
11.05.2022 18:12
***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.03.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 29.maddesinin 5.fıkrası uyarınca "Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Denetimden Sorumlu Komite Tarafından Hazırlanan Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporu "ekte sunulmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029385
BIST
17:592.456
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -34,58
|Açılış
|: 2.498
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|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.501
En Düşük
2.429
17:5915,3099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0636
|Açılış
|: 15,4100
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|Önceki Kapanış
|: 15,3280
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15,3880
En Düşük
15,2421
17:5916,1731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0906
|Açılış
|: 16,2500
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|Önceki Kapanış
|: 16,1500
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16,2682
En Düşük
16,0616
17:59910,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 8,17
|Açılış
|: 910,58
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|Önceki Kapanış
|: 902,42
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915,11
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ULUUN
|10,38
|75.235.931
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|1.108.286
|% 9,96
|
|IMASM
|26,52
|24.053.534
|% 9,95
|
|ESCOM
|10,83
|33.699.861
|% 9,95
|
|ACSEL
|51,45
|19.188.657
|% 9,94
|
|KLMSN
|11,16
|14.965.185
|% -10,00
|
|SELVA
|14,24
|1.852.154
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,50
|1.045.415
|% -9,99
|
|PKENT
|206,50
|140.587.152
|% -9,98
|
|MERCN
|14,17
|32.037.970
|% -9,97
|
|THYAO
|42,16
|3.453.338.577
|% -0,09
|
|SISE
|19,98
|3.278.198.982
|% -0,30
|
|KRDMD
|16,62
|2.507.821.208
|% 0,30
|
|TUPRS
|250,90
|1.867.455.415
|% 2,20
|
|SAHOL
|20,12
|1.697.430.629
|% -1,85
|
|YKBNK
|4,70
|1.393.239.290
|% -3,09
|
|EKGYO
|2,75
|773.686.685
|% -0,72
|
|SISE
|19,98
|3.278.198.982
|% -0,30
|
|KRDMD
|16,62
|2.507.821.208
|% 0,30
|
|DOHOL
|3,67
|545.788.114
|% -4,43
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2981
|15,3099
|% 0,42
|
|Euro
|16,1515
|16,1731
|% 0,56
|
|Sterlin
|18,8339
|18,9283
|% 0,47
|
|Frank
|15,3889
|15,4816
|% 0,76
|
|Riyal
|4,0687
|4,0891
|% 0,26
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.850
|10,93
|
|Altın Gr.
|912
|912
|9,40
|
|Cumhuriyet
|6.169
|6.263
|16,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|7,45
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|3,60
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|21,77
|21,80
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,75
|0,30
|
|B. Petrol
|108
|108
|5,22
|
Seans Raporu
17:59
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17:59FRIGO
Yüzde -4.27 oranında düşüşle 3.14 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 348, 970 adet işlem
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17:57PENGD
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 4.22 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 883, 255 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, KCHOL, TTKOM
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, KOZAL, KOZAA
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -25, 83 kaybederek (% -1.16 ) 2, 208