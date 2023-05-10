***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
10.05.2023 18:15
***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.03.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 29.maddesinin 5.fıkrası uyarınca "Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Denetimden Sorumlu Komite Tarafından Hazırlanan Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporu "ekte sunulmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149781
BIST
17:594.494
En Yüksek
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|BRSAN
|137,50
|292.056.709
|% 10,00
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|EGPRO
|58,85
|40.958.658
|% 10,00
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|ULAS
|15,42
|9.364.452
|% 9,99
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|MTRYO
|3,21
|1.977.634
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|FADE
|8,32
|7.391.255
|% 9,91
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|IZINV
|19,55
|11.117.372
|% -9,99
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|TUKAS
|10,92
|194.441.237
|% -9,98
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|AVHOL
|21,12
|4.388.018
|% -9,97
|
|GRTRK
|20,44
|148.315.172
|% -9,96
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|NETAS
|21,58
|50.412.516
|% -9,40
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|ISCTR
|12,82
|5.629.788.341
|% 5,78
|
|KCHOL
|87,85
|3.492.555.715
|% 1,15
|
|THYAO
|126,80
|2.829.393.107
|% -1,55
|
|SISE
|36,74
|2.264.727.202
|% -2,03
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|AKBNK
|16,81
|2.188.022.099
|% 0,60
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|ISCTR
|12,82
|5.629.788.341
|% 5,78
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|YKBNK
|10,49
|2.154.879.823
|% 0,96
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|EKGYO
|5,45
|725.253.911
|% -0,73
|
|AKBNK
|16,81
|2.188.022.099
|% 0,60
|
|DOHOL
|8,38
|753.087.269
|% -4,66
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5353
|19,5401
|% 0,14
|
|Euro
|21,4292
|21,4408
|% 0,25
|
|Sterlin
|24,5997
|24,7231
|% 0,17
|
|Frank
|21,8566
|21,9883
|% 0,14
|
|Riyal
|5,1966
|5,2227
|% 0,16
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Gr.
|1.273
|1.273
|-3,60
|
|Cumhuriyet
|9.333
|9.474
|71,00
|
|Tam
|9.306
|9.548
|96,19
|
|Yarım
|4.557
|4.725
|66,00
|
|Çeyrek
|2.271
|2.355
|33,00
|
|Gümüş Gr.
|15,91
|15,93
|-0,15
|