***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
12.11.2021 15:44
***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-30.09.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Çinili Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021/3.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
11/11/2021
Açıklamalar
01.01.2021 - 30.09.2021 dönemine ilişkin 2021/3.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulan, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu Ek'te pdf dosyası olarak yer almaktadır. Bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla, KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977394
BIST
15:331.638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 13,21
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.639
En Düşük
1.631
15:339,9400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0367
|Açılış
|: 9,9270
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9230
|
9,9857
En Düşük
9,8824
15:3311,3818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0314
|Açılış
|: 11,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3700
|
11,4278
En Düşük
11,3199
15:33591,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,52
|Açılış
|: 591,74
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
596,65
En Düşük
588,41
BIST En Aktif Hisseler15:31
|DOBUR
|112,50
|27.165.713
|% 9,97
|
|OYLUM
|9,73
|34.419.546
|% 9,94
|
|HEDEF
|3,55
|51.806.856
|% 9,91
|
|DOAS
|45,04
|244.017.723
|% 8,48
|
|TACTR
|27,00
|492.865
|% 8,00
|
|KZBGY
|32,02
|41.144.334
|% -9,96
|
|BASGZ
|15,57
|259.350.251
|% -9,95
|
|SNPAM
|8,27
|309.485
|% -9,91
|
|ADESE
|1,22
|432.363.372
|% -9,63
|
|ULUFA
|2,42
|87.065.121
|% -6,20
|
|PETKM
|7,56
|2.452.573.484
|% -1,18
|
|THYAO
|17,76
|1.142.832.108
|% 0,23
|
|GARAN
|10,68
|1.065.542.224
|% 0,75
|
|KRDMD
|7,45
|616.889.576
|% 0,40
|
|KOZAL
|113,90
|532.057.301
|% 0,18
|
|ADESE
|1,22
|432.363.372
|% -9,63
|
|PETKM
|7,56
|2.452.573.484
|% -1,18
|
|ODAS
|1,56
|451.346.170
|% 3,31
|
|YKBNK
|3,10
|433.054.696
|% 0,65
|
|GARAN
|10,68
|1.065.542.224
|% 0,75
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9292
|9,9368
|% 0,34
|
|Euro
|11,3735
|11,3810
|% 0,27
|
|Sterlin
|13,2697
|13,3362
|% 0,54
|
|Frank
|10,7189
|10,7835
|% 0,15
|
|Riyal
|2,6397
|2,6530
|% 0,25
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.854
|-9,13
|
|Altın Gr.
|591
|592
|-1,71
|
|Cumhuriyet
|3.907
|3.966
|-26,00
|
|Tam
|3.892
|3.990
|-21,45
|
|Yarım
|1.881
|1.930
|-10,38
|
|Çeyrek
|944
|965
|-5,19
|
|Gümüş.Ons
|25,02
|25,06
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,97
|7,98
|-0,05
|
|B. Petrol
|81,67
|81,67
|-1,20
|
Seans Raporu
15:31
daha fazla
-
15:48ATATP
Yüzde 4.43 oranında artışla 55.35 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 971, 473 adet işlem
-
15:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 5 artarak (% 0.71 ) 1, 780
-
15:47
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse PETKM, THYAO, GARAN
-
15:47XU100
Endeks 1, 638 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 8 üstünde . İşlem hacmi 14, 740.00 milyon TL de
-
15:46OYLUM
Yüzde 9.72 oranında artışla 9.71 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 635, 296 adet işlem