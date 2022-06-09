***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
09.06.2022 14:46
***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kuruluna Kar Payı Dağıtım Önerisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 11.05.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 06.07.2022
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKTSR00012 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKTSR00020 0,0000000 0 0 0,0000000 0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREKTSR00038 0,0000000 0 0 0,0000000 0
D Grubu, KTSKR, TREKTSR00046 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKTSR00012 0 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKTSR00020 0 0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREKTSR00038 0 0
D Grubu, KTSKR, TREKTSR00046 0 0
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 46.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 9.200.000
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur.
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 126.744.571 31.712.550,44
4. Vergiler ( - ) -24.817.331 -11.614.902,1
5. Net Dönem Kârı 101.927.240 20.097.648,34
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 101.927.240 17.794.266,06
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 101.927.240 17.794.266,06
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 182.949,91 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 102.110.189,91 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 101.927.240 17.794.266,06
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 0 0 0 0 0
B Grubu 0 0 0 0 0
C Grubu 0 0 0 0 0
D Grubu 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036399
BIST