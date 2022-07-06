***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Kar Dağıtım Önerisinin Genel Kurul'da onaylanması.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 11.05.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 06.07.2022Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKTSR00012 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKTSR00020 0,0000000 0 0 0,0000000 0C Grubu, İşlem Görmüyor, TREKTSR00038 0,0000000 0 0 0,0000000 0D Grubu, KTSKR, TREKTSR00046 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKTSR00012 0 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKTSR00020 0 0C Grubu, İşlem Görmüyor, TREKTSR00038 0 0D Grubu, KTSKR, TREKTSR00046 0 0Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 11.05.2022 tarih 2022/24 sayılı kararı ileŞirketimizin 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II - 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne uygun Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen finansal tablolarına göre net dönem kârının 102.110.189,91 TL, Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümleri uyarınca hazırlanan yasal finansal tablolarına göre ise 20.097.648,34 TL olduğu tespit edilmiştir.Fakat bu yasal net kârdan 2021 yılında taşınmaz satışından elde edilen satış kârının %50'lik kısmı 2.303.382,28 TL'sının 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun Madde 5-1-e 'de belirtilen istisnadan yararlanmak üzere Özel Fon Hesabına aktarılması sonrası Yasal Net Dağıtılabilir Dönem Kârı 17.794.266,06 TL olmaktadır.Ancak, şirketimiz kâr dağıtım politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle mevcut ekonomik konjonktür, şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit akışı ve finansman politikaları ve ortaklarımızın, şirketimiz ve çalışanlarımızın uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacının ortaya çıkmaması amacı ile 2021 hesap dönemi dağıtılabilir kârının dağıtılmayarak olağanüstü yedeklere (Geçmiş Yıl Kârlar Hesabına) aktarılması Genel Kurulca karar altına alınmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUKÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 46.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 9.200.000Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 126.744.571 31.712.550,444. Vergiler ( - ) -24.817.331 -11.614.902,15. Net Dönem Kârı 101.927.240 20.097.648,346. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 101.927.240 17.794.266,06Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 101.927.240 17.794.266,069. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 182.949,91 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 102.110.189,91 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit 0 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 101.927.240 17.794.266,0620. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 0 0 0 0 0B Grubu 0 0 0 0 0C Grubu 0 0 0 0 0D Grubu 0 0 0 0 0TOPLAM 0 0 0 0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042228BIST