***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
01.10.2021 15:58
***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa Başkanlığı'nın 01.10.2021 tarih ve BİAŞ-2- 3868 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
"Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketi ile ilgili olarak kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır".
Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966082
BIST
15:551.404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,72
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.406
|
1.406
En Düşük
1.395
15:558,8469
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0412
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8958
En Düşük
8,8207
15:5510,2714
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0357
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3222
En Düşük
10,2389
15:55499,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -2,42
|Açılış
|: 499,33
|
|Önceki Kapanış
|: 501,75
|
502,39
En Düşük
497,31
BIST En Aktif Hisseler15:55
|GARFA
|12,87
|4.529.248
|% 10,00
|
|KARYE
|17,50
|135.925.314
|% 9,99
|
|YAPRK
|32,64
|22.102.555
|% 9,97
|
|UZERB
|31,88
|1.049.936
|% 9,93
|
|DIRIT
|5,11
|358.406
|% 9,89
|
|BIOEN
|29,82
|292.996.165
|% -9,96
|
|RALYH
|5,29
|161.879
|% -9,88
|
|YEOTK
|69,70
|54.964.409
|% -9,60
|
|EUYO
|3,52
|2.387.061
|% -5,63
|
|OYLUM
|8,91
|34.141.515
|% -4,60
|
|GARAN
|9,24
|951.858.455
|% 0,00
|
|MAREN
|9,10
|715.493.042
|% 9,51
|
|SISE
|8,24
|679.646.178
|% 0,61
|
|THYAO
|13,96
|609.838.495
|% 0,07
|
|YKBNK
|2,38
|435.076.180
|% -1,24
|
|YKBNK
|2,38
|435.076.180
|% -1,24
|
|GARAN
|9,24
|951.858.455
|% 0,00
|
|ODAS
|1,38
|133.752.631
|% 0,73
|
|KIMMR
|3,47
|286.818.522
|% 8,10
|
|MAREN
|9,10
|715.493.042
|% 9,51
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8448
|8,8469
|% -0,46
|
|Euro
|10,2660
|10,2714
|% -0,35
|
|Sterlin
|11,9320
|11,9918
|% 0,01
|
|Frank
|9,4833
|9,5405
|% -0,12
|
|Riyal
|2,3512
|2,3630
|% -0,40
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|-0,90
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-2,42
|
|Cumhuriyet
|3.308
|3.358
|7,00
|
|Tam
|3.292
|3.374
|6,59
|
|Yarım
|1.591
|1.632
|3,19
|
|Çeyrek
|798
|816
|1,59
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,46
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,02
|
|B. Petrol
|77,88
|77,88
|-0,43
|
Seans Raporu
15:55
daha fazla
-
16:09ERBOS
Yüzde -3.47 oranında düşüşle 95.90 lira fiyatla işlem gören hissede 363, 392 adet işlem
-
16:08ERBOS
Yüzde -3.52 oranında düşüşle 95.85 lira fiyatla işlem gören hissede 363, 315 adet işlem
-
16:07
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, KCHOL, KOZAA
-
16:07
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KARYE, ALMAD, GARFA, AGYO, DIRIT, YAPRK
-
16:07
UZERB, BTCIM, AGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında