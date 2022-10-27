***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
27.10.2022 16:31
***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa Başkanlığı'nın 27.10.2022 tarih ve E-18454353-100.06-12157 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
"Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketi ile ilgili olarak kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır".
Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074656
BIST
16:423.948
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -28,53
|Açılış
|: 3.978
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
3.990
En Düşük
3.906
16:4218,6138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0059
|Açılış
|: 18,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6540
En Düşük
18,5577
16:4218,6530
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,1174
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,8400
En Düşük
18,5734
16:42993,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -1,77
|Açılış
|: 993,65
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
990,53
BIST En Aktif Hisseler16:40
|FONET
|13,75
|137.962.039
|% 10,00
|
|EKIZ
|14,30
|641.226
|% 10,00
|
|AYES
|45,12
|1.017.446
|% 10,00
|
|LUKSK
|83,15
|28.748.953
|% 9,99
|
|DOBUR
|55,05
|18.063.933
|% 9,99
|
|AGYO
|6,78
|7.449.600
|% -9,96
|
|KERVN
|0,59
|1.959.455
|% -9,23
|
|KENT
|190,00
|2.745.350
|% -7,77
|
|DIRIT
|3,50
|147.751
|% -5,91
|
|DOGUB
|9,69
|31.823.124
|% -5,83
|
|THYAO
|99,25
|7.561.975.666
|% 0,46
|
|AKBNK
|15,40
|2.848.763.812
|% -2,41
|
|PETKM
|13,52
|2.294.254.754
|% 1,12
|
|SISE
|33,36
|2.238.105.413
|% -1,88
|
|TUPRS
|375,00
|2.193.562.149
|% 1,93
|
|TSKB
|3,13
|964.781.151
|% 1,29
|
|EKGYO
|4,52
|1.381.068.060
|% -1,09
|
|SKBNK
|2,12
|400.039.792
|% 1,92
|
|AKBNK
|15,40
|2.848.763.812
|% -2,41
|
|PETKM
|13,52
|2.294.254.754
|% 1,12
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6061
|18,6138
|% 0,03
|
|Euro
|18,6348
|18,6530
|% -0,63
|
|Sterlin
|21,5228
|21,6307
|% -0,19
|
|Frank
|18,7450
|18,8580
|% -0,16
|
|Riyal
|4,9366
|4,9614
|% 0,09
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.661
|1.661
|-3,55
|
|Altın Gr.
|995
|995
|-0,66
|
|Cumhuriyet
|6.648
|6.748
|-34,00
|
|Tam
|6.680
|6.734
|-34,00
|
|Yarım
|3.255
|3.293
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.646
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,55
|19,58
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|-0,01
|
|B. Petrol
|94,84
|94,84
|1,05
|