***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.09.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (Şeker-İş) arasında 01.02.2021 - 31.01.2023 tarihleri arasında geçerli olacak 2 yılı kapsayan 9. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 21.09.2021 tarihi itibari ile anlaşma ile sonuçlanmıştır.Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964829BIST