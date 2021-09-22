***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.09.2021 13:04
***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (Şeker-İş) arasında 01.02.2021 - 31.01.2023 tarihleri arasında geçerli olacak 2 yılı kapsayan 9. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 21.09.2021 tarihi itibari ile anlaşma ile sonuçlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964829
BIST
17:201.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 12,09
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.398
En Düşük
1.385
17:208,6488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0216
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,6658
En Düşük
8,6023
17:2010,1581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0409
|Açılış
|: 10,1355
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1821
En Düşük
10,0882
17:20493,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,50
|Açılış
|: 493,50
|
|Önceki Kapanış
|: 492,25
|
494,81
En Düşük
491,39
BIST En Aktif Hisseler17:19
|KIMMR
|3,85
|1.013.131
|% 10,00
|
|YEOTK
|60,50
|19.036.083
|% 10,00
|
|UNLU
|6,39
|130.405.042
|% 9,98
|
|PENTA
|163,30
|14.277.785
|% 9,97
|
|FRIGO
|19,86
|28.691.325
|% 9,97
|
|NUGYO
|10,72
|87.997.020
|% -9,99
|
|AVGYO
|2,23
|59.283.932
|% -9,72
|
|KTSKR
|59,00
|47.387.499
|% -8,17
|
|NIBAS
|8,78
|16.914.499
|% -7,48
|
|BJKAS
|6,31
|185.472.194
|% -6,79
|
|THYAO
|13,12
|1.029.569.373
|% 0,54
|
|GARAN
|9,36
|900.679.520
|% 1,96
|
|EREGL
|16,58
|653.996.653
|% 3,24
|
|TRILC
|12,99
|627.913.626
|% -3,35
|
|KRDMD
|6,34
|574.219.669
|% 0,48
|
|YKBNK
|2,41
|277.004.045
|% 1,26
|
|GARAN
|9,36
|900.679.520
|% 1,96
|
|KRDMD
|6,34
|574.219.669
|% 0,48
|
|THYAO
|13,12
|1.029.569.373
|% 0,54
|
|PETKM
|6,25
|447.375.322
|% 1,96
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6469
|8,6505
|% 0,27
|
|Euro
|10,1541
|10,1592
|% 0,42
|
|Sterlin
|11,7665
|11,8255
|% 0,14
|
|Frank
|9,3415
|9,3978
|% 0,41
|
|Riyal
|2,2986
|2,3101
|% 0,22
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|1,81
|
|Altın Gr.
|493
|493
|1,06
|
|Cumhuriyet
|3.266
|3.315
|0,00
|
|Tam
|3.250
|3.332
|0,00
|
|Yarım
|1.571
|1.612
|0,00
|
|Çeyrek
|788
|806
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,86
|22,89
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,34
|0,10
|
|B. Petrol
|75,63
|75,63
|1,27
|
Seans Raporu
17:19
daha fazla
-
17:34BASGZ
Yüzde 4.51 oranında artışla 26.44 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 229, 345 adet işlem
-
17:31UNLU
Yüzde 9.98 oranında artışla 6.39 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 924, 218 adet işlem
-
17:30
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, DOHOL, SAHOL
-
17:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 49 artarak (% 0.86 ) 1, 228
-
17:30
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UNLU, YEOTK, FRIGO, BURCE, PENTA