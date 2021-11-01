***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz'in Finansal tablolara eklenmesi gereken Bağımsız Denetim Şirketinin dipnot görüşüsehven eklenememiştir.Gerekli düzeltmeler yapııp tekrar yayınlanacaktır .Kamuoyuna saygıyla arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973862BIST