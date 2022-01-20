***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.01.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKütahya Şeker Fabrikası A.Ş. 68. Pancar Tesellüm ve Şeker üretimi ile ilgili olarak24.09.2021-31.12.2021 tarihleri arasında gerçekleşen tesellüm ve üretim süreçleri neticesinde,Bedeli ödenen pancar : 333.156 Tonİşlenen pancar : 333.150 TonÜretilen Kristal Şeker : 54.825 Tonolarak gerçekleşmiştir.Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995464BIST