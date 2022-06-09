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***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

09.06.2022 15:57
***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

04.06.2021 tarih 2021/17 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen Ücretlendirme Politikası  29.03.2022 tarih 2022/16 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile tadil edilmiş olup 06.07.2022 tarihli Olağan Genel Kurulun bilgisine sunulacaktır.
04.06.2021 tarih 2021/17 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen Bağış ve Yardım Politikası  29.03.2022 tarih 2022/16 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile tadil edilmiş olup 06.07.2022 tarihli Olağan Genel Kurulun onayına sunulacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036457


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Altın Gr. 1.024 1.024 3,53  
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Tam 6.784 6.955 -2,25  
Yarım 3.279 3.364 -1,08  
Çeyrek 1.645 1.682 -0,54  
Gümüş.Ons 21,93 21,96 -0,10  
Gümüş Gr. 12,17 12,19 0,04  
B. Petrol 123 123 -0,39  
Seans Raporu 16:33
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