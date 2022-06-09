***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.06.2022 15:57
***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
04.06.2021 tarih 2021/17 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen Ücretlendirme Politikası 29.03.2022 tarih 2022/16 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile tadil edilmiş olup 06.07.2022 tarihli Olağan Genel Kurulun bilgisine sunulacaktır.
04.06.2021 tarih 2021/17 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen Bağış ve Yardım Politikası 29.03.2022 tarih 2022/16 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile tadil edilmiş olup 06.07.2022 tarihli Olağan Genel Kurulun onayına sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036457
BIST
16:332.532
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -8,18
|Açılış
|: 2.546
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
|
2.575
En Düşük
2.511
16:3317,2492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1230
|Açılış
|: 17,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2050
|
17,2492
En Düşük
17,0843
16:3318,5353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1415
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4400
|
18,6578
En Düşük
18,3717
16:331.024,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,76
|Açılış
|: 1.024,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.026,69
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler16:33
|TBORG
|20,90
|1.183.621
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,04
|60.566.964
|% 9,98
|
|EUREN
|19,65
|39.074.438
|% 9,96
|
|FONET
|13,06
|67.292.836
|% 9,84
|
|MOBTL
|1,91
|221.690.683
|% 9,14
|
|OYYAT
|68,85
|91.650.918
|% -10,00
|
|TSGYO
|6,75
|51.829.258
|% -10,00
|
|ULUUN
|20,08
|37.475.469
|% -9,96
|
|DAGHL
|26,44
|3.907.435
|% -9,95
|
|PENTA
|405,40
|29.961.031
|% -7,78
|
|THYAO
|46,06
|5.684.457.355
|% -1,41
|
|SISE
|22,28
|2.721.241.064
|% 1,92
|
|SASA
|43,48
|1.992.170.429
|% 1,54
|
|SAHOL
|19,58
|1.582.241.275
|% -1,41
|
|TOASO
|62,70
|1.226.195.867
|% -5,07
|
|EKGYO
|2,62
|598.476.905
|% -2,24
|
|SEGYO
|1,18
|243.686.150
|% -6,35
|
|DOHOL
|4,00
|748.992.227
|% 0,76
|
|YKBNK
|4,60
|774.065.534
|% 0,44
|
|ODAS
|2,90
|467.160.505
|% 1,05
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2361
|17,2492
|% 0,72
|
|Euro
|18,4792
|18,5353
|% 0,77
|
|Sterlin
|21,5344
|21,6424
|% 0,60
|
|Frank
|17,6208
|17,7270
|% 1,07
|
|Riyal
|4,5787
|4,6016
|% 0,58
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-3,67
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|3,53
|
|Cumhuriyet
|6.813
|6.916
|-2,00
|
|Tam
|6.784
|6.955
|-2,25
|
|Yarım
|3.279
|3.364
|-1,08
|
|Çeyrek
|1.645
|1.682
|-0,54
|
|Gümüş.Ons
|21,93
|21,96
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,17
|12,19
|0,04
|
|B. Petrol
|123
|123
|-0,39
|
Seans Raporu
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