***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar04.06.2021 tarih 2021/17 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen Ücretlendirme Politikası 29.03.2022 tarih 2022/16 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile tadil edilmiş olup 06.07.2022 tarihli Olağan Genel Kurulun bilgisine sunulacaktır.04.06.2021 tarih 2021/17 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen Bağış ve Yardım Politikası 29.03.2022 tarih 2022/16 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile tadil edilmiş olup 06.07.2022 tarihli Olağan Genel Kurulun onayına sunulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036457BIST