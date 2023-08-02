***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar02.08.2023 tarih 32267 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 01.08.2023 tarihli ve 7450 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile2023/2024 Pazarlama Yılı için şirketimize 47.670 ton 'A' kotası şeker, 2.383 ton 'B' kotası şeker tahsis edilmiştir.Not: 2022 / 2023 Pazarlama Yılı Kotalarımız'A' şeker kotası: 45.400 Ton'B' şeker kotası: 2.270 TonKamuoyuna saygı ile duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179741BIST