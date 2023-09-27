***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.09.2023 18:02
***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.08.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. 2023 üretim dönemi , sözleşmeli 1.385 pancar üreticimize 28.09.2023 tarihinde toplam 24.761.400.-TL söküm avansı ödemesi yapılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197686
BIST
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18:058.214
En Düşük
|Değişim
|: -0,35%
|| -28,50
|Açılış
|: 8.275
|
|Önceki Kapanış
|: 8.242
|
8.171
En Yüksek
8.299
18:0527,3096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0660
|Açılış
|: 27,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2800
|
27,6466
En Düşük
27,1886
18:0528,7762
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0264
|Açılış
|: 28,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,5824
En Düşük
28,5942
18:051.653,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -10,14
|Açılış
|: 1.653,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.663,31
|
1.687,69
En Düşük
1.653,18
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAYAS
|130,90
|985.919.292
|% 10,00
|
|TETMT
|2.854,30
|123.502.443
|% 10,00
|
|REEDR
|14,96
|1.114.660.019
|% 10,00
|
|YEOTK
|286,00
|1.177.172.311
|% 10,00
|
|SELVA
|18,70
|24.997.150
|% 10,00
|
|ADGYO
|32,80
|909.994.881
|% -9,99
|
|MIATK
|640,50
|104.552.018
|% -9,99
|
|EKIZ
|38,70
|1.411.766
|% -9,58
|
|SNKRN
|26,84
|4.806.584
|% -8,96
|
|MERCN
|45,22
|147.429.762
|% -8,94
|
|THYAO
|230,40
|10.423.637.540
|% 1,27
|
|TUPRS
|163,70
|8.527.577.437
|% -3,54
|
|ISCTR
|25,50
|6.086.569.118
|% 3,07
|
|CIMSA
|313,00
|5.119.188.034
|% 2,89
|
|SASA
|48,32
|4.467.510.108
|% -4,22
|
|ZOREN
|5,18
|2.255.755.867
|% -4,25
|
|EKGYO
|8,04
|2.927.884.506
|% 0,25
|
|KATMR
|2,43
|692.750.445
|% 5,65
|
|SKBNK
|6,48
|1.661.575.411
|% -0,31
|
|ADESE
|2,41
|604.672.871
|% -1,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,3044
|27,3096
|% 0,24
|
|Euro
|28,7595
|28,7762
|% -0,09
|
|Sterlin
|33,0543
|33,2201
|% 0,21
|
|Frank
|29,5961
|29,7744
|% -0,01
|
|Riyal
|7,2585
|7,2949
|% 0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.881
|1.881
|-19,57
|
|Altın Gr.
|1.653
|1.653
|-10,14
|
|Cumhuriyet
|11.270
|11.440
|-69,00
|
|Tam
|11.016
|11.115
|-43,00
|
|Yarım
|5.525
|5.580
|-22,00
|
|Çeyrek
|2.754
|2.790
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|22,54
|22,57
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|19,89
|19,90
|-0,11
|
|B. Petrol
|94,42
|94,42
|1,99
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GSDHO
Yüzde 5.15 oranında artışla 4.90 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 043, 558 adet işlem
-
17:58YAPRK
Yüzde 9.97 oranında artışla 130.20 lira fiyatla işlem gören hissede 339, 616 adet işlem
-
17:57MTRKS
Yüzde 7.82 oranında artışla 65.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 801, 087 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 8, 259 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 2 üstünde . İşlem hacmi 130, 228.00 milyon TL de
-
17:55DURDO
Yüzde 8.44 oranında artışla 61.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 067, 656 adet işlem