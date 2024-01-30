***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.01.2024 08:58
***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.09.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. 70. Şeker Üretim Kampanyası 30.09.2023 - 29.01.2024 tarihleri arasında gerçekleşmiştir.
İşlenen pancar : 425.000 Ton
Üretilen Kristal Şeker :
A Şekeri : 47.670 Ton
B Şekeri : 113 Ton
C Şekeri : 16.424 Ton
Toplam (A+B+C) 64.207 Ton 'dur.
Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243458
BIST
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10:568.455
En Düşük
|Değişim
|: -0,20%
|| -16,85
|Açılış
|: 8.513
|
|Önceki Kapanış
|: 8.472
|
8.446
En Yüksek
8.514
10:5630,3615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0159
|Açılış
|: 30,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,6218
En Düşük
30,2875
10:5632,9017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0020
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,3189
En Düşük
32,8386
10:561.989,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 6,76
|Açılış
|: 1.989,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.982,62
|
2.002,24
En Düşük
1.979,77
BIST En Aktif Hisseler10:55
|CATES
|88,00
|534.290.786
|% 10,00
|
|MIPAZ
|78,10
|38.651.295
|% 10,00
|
|BAYRK
|42,50
|14.484.043
|% 9,99
|
|PKART
|62,90
|17.626.740
|% 9,97
|
|ORMA
|181,00
|2.674.818
|% 9,96
|
|VAKFN
|5,55
|57.763.361
|% -6,57
|
|ERSU
|22,60
|1.581.571
|% -5,04
|
|ALMAD
|7,40
|19.264.544
|% -4,02
|
|MARKA
|61,50
|5.235.112
|% -3,98
|
|BURVA
|100,90
|11.022.734
|% -3,90
|
|THYAO
|271,50
|1.934.681.456
|% -0,91
|
|EREGL
|43,88
|1.236.740.808
|% 0,37
|
|TARKM
|857,00
|1.227.762.897
|% 4,96
|
|MIATK
|40,58
|909.413.536
|% 6,73
|
|AKBNK
|39,78
|827.102.101
|% 0,30
|
|EKGYO
|10,23
|792.528.889
|% 0,29
|
|ZOREN
|4,65
|199.699.383
|% -1,06
|
|YKBNK
|21,54
|797.139.367
|% 0,94
|
|PETKM
|21,52
|723.611.461
|% 0,28
|
|TSPOR
|1,56
|48.911.762
|% -1,27
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3587
|30,3620
|% 0,05
|
|Euro
|32,8945
|32,9048
|% 0,02
|
|Sterlin
|38,4135
|38,6061
|% -0,10
|
|Frank
|35,1093
|35,3208
|% 0,07
|
|Riyal
|8,0713
|8,1118
|% 0,05
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,22
|23,25
|% 0,66
|
|Platin
|931,26
|932,53
|% 0,66
|
|Paladyum
|986,30
|991,31
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,84
|81,84
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.038,10
|2.038,44
|% 0,66
|