***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.09.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKütahya Şeker Fabrikası A.Ş. 70. Şeker Üretim Kampanyası 30.09.2023 - 29.01.2024 tarihleri arasında gerçekleşmiştir.İşlenen pancar : 425.000 TonÜretilen Kristal Şeker :A Şekeri : 47.670 TonB Şekeri : 113 TonC Şekeri : 16.424 TonToplam (A+B+C) 64.207 Ton 'dur.Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243458BIST