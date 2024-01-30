Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.01.2024 08:58
***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.09.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.  70.  Şeker Üretim Kampanyası  30.09.2023 - 29.01.2024 tarihleri arasında gerçekleşmiştir.
İşlenen pancar                : 425.000 Ton
Üretilen Kristal Şeker      :
                                    A Şekeri    :  47.670 Ton
                                    B Şekeri    :       113 Ton
                                    C Şekeri    :  16.424 Ton
                           Toplam  (A+B+C)     64.207 Ton 'dur.
Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243458


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:568.455
Değişim :  -0,20% |  -16,85
Açılış :  8.513  
Önceki Kapanış :  8.472  
En Düşük
8.446 En Yüksek
8.514
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:55
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CATES 88,00 534.290.786 % 10,00  
MIPAZ 78,10 38.651.295 % 10,00  
BAYRK 42,50 14.484.043 % 9,99  
PKART 62,90 17.626.740 % 9,97  
ORMA 181,00 2.674.818 % 9,96  
daha fazla
10:55 Alış Satış %  
Dolar 30,3587 30,3620 % 0,05  
Euro 32,8945 32,9048 % 0,02  
Sterlin 38,4135 38,6061 % -0,10  
Frank 35,1093 35,3208 % 0,07  
Riyal 8,0713 8,1118 % 0,05  
daha fazla
10:55 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,22 23,25 % 0,66  
Platin 931,26 932,53 % 0,66  
Paladyum 986,30 991,31 % 0,66  
Brent Pet. 81,84 81,84 % 0,66  
Altın Ons 2.038,10 2.038,44 % 0,66  
Seans Raporu 10:55
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru