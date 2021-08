***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)AZİZ TORUN 690000 TRY 1,5MEHMET TORUN 690000 TRY 1,5NAHİT KİLER 690000 TRY 1,5ÜMİT KİLER 690000 TRY 1,5TORUNLAR GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş 13098141 TRY 28,4744KİLER HOLDİNG A.Ş. 13098141 TRY 28,4744KÜTAHYA PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ 7674938 TRY 16,6833DİĞER 9368780 TRY 20,367http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960542BIST