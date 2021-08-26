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***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

26.08.2021 13:33



***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
AZİZ TORUN 690000 TRY 1,5
MEHMET TORUN 690000 TRY 1,5
NAHİT KİLER 690000 TRY 1,5
ÜMİT KİLER 690000 TRY 1,5
TORUNLAR GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş 13098141 TRY 28,4744
KİLER HOLDİNG A.Ş. 13098141 TRY 28,4744
KÜTAHYA PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ 7674938 TRY 16,6833
DİĞER 9368780 TRY 20,367




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960542


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YAPRK 30,92 61.757.374 % 9,96  
KTSKR 62,05 54.436.034 % 9,92  
DESA 9,20 14.788.237 % 9,92  
SUMAS 106,60 1.146.457 % 9,90  
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Altın Ons 1.794 1.794 3,20  
Altın Gr. 483 483 1,53  
Cumhuriyet 3.200 3.249 1,00  
Tam 3.184 3.265 -3,40  
Yarım 1.539 1.579 -1,64  
Çeyrek 772 790 -0,82  
Gümüş.Ons 23,63 23,65 -0,19  
Gümüş Gr. 6,36 6,37 -0,05  
B. Petrol 70,53 70,53 -0,75  
Seans Raporu 17:47
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