***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
26.08.2021 13:33
***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
AZİZ TORUN 690000 TRY 1,5
MEHMET TORUN 690000 TRY 1,5
NAHİT KİLER 690000 TRY 1,5
ÜMİT KİLER 690000 TRY 1,5
TORUNLAR GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş 13098141 TRY 28,4744
KİLER HOLDİNG A.Ş. 13098141 TRY 28,4744
KÜTAHYA PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ 7674938 TRY 16,6833
DİĞER 9368780 TRY 20,367
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960542
BIST
17:471.446
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -7,21
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.464
En Düşük
1.446
17:478,4023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0312
|Açılış
|: 8,3980
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,4033
En Düşük
8,3461
17:479,8979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0302
|Açılış
|: 9,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,9105
En Düşük
9,8354
17:47483,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,53
|Açılış
|: 483,30
|
|Önceki Kapanış
|: 481,77
|
484,67
En Düşük
478,95
BIST En Aktif Hisseler17:47
|ORMA
|29,70
|294.476
|% 10,00
|
|YAPRK
|30,92
|61.757.374
|% 9,96
|
|KTSKR
|62,05
|54.436.034
|% 9,92
|
|DESA
|9,20
|14.788.237
|% 9,92
|
|SUMAS
|106,60
|1.146.457
|% 9,90
|
|AGYO
|3,69
|8.722.015
|% -10,00
|
|EDATA
|13,47
|23.237.299
|% -9,96
|
|GESAN
|24,62
|587.871.571
|% -9,95
|
|SNGYO
|3,99
|95.040.537
|% -9,73
|
|SRVGY
|70,35
|23.631.088
|% -9,46
|
|THYAO
|12,79
|1.539.723.831
|% 2,32
|
|GARAN
|9,47
|1.064.009.593
|% -0,63
|
|BRLSM
|11,03
|825.224.504
|% -8,99
|
|GESAN
|24,62
|587.871.571
|% -9,95
|
|PETKM
|6,10
|472.384.200
|% -0,33
|
|MRGYO
|1,14
|425.404.824
|% -6,56
|
|ODAS
|1,46
|241.463.096
|% -0,68
|
|YKBNK
|2,54
|360.468.477
|% -0,39
|
|THYAO
|12,79
|1.539.723.831
|% 2,32
|
|GARAN
|9,47
|1.064.009.593
|% -0,63
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3983
|8,4023
|% 0,37
|
|Euro
|9,8905
|9,8979
|% 0,31
|
|Sterlin
|11,4875
|11,5451
|% 0,05
|
|Frank
|9,1083
|9,1631
|% -0,14
|
|Riyal
|2,2323
|2,2435
|% 0,36
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|3,20
|
|Altın Gr.
|483
|483
|1,53
|
|Cumhuriyet
|3.200
|3.249
|1,00
|
|Tam
|3.184
|3.265
|-3,40
|
|Yarım
|1.539
|1.579
|-1,64
|
|Çeyrek
|772
|790
|-0,82
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,65
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,05
|
|B. Petrol
|70,53
|70,53
|-0,75
|
Seans Raporu
17:47
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17:59MAALT
Yüzde -4.65 oranında düşüşle 182.50 lira fiyatla işlem gören hissede 73, 386 adet işlem
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