***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
05.05.2022 18:15
***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.03.2022
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05/05/2022
Karar Sayısı
2022/21
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Şirketimize ait 01.01.2022-31.03.2022 tarihli Sorumluluk Beyanı Ektedir.
Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026730
BIST
18:052.466
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 35,71
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.431
|
2.492
En Düşük
2.460
18:0514,8650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0040
|Açılış
|: 14,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 14,9200
|
14,8822
En Düşük
14,8503
18:0515,7745
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0624
|Açılış
|: 15,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7300
|
15,7745
En Düşük
15,6709
18:05897,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,45
|Açılış
|: 897,16
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
898,31
En Düşük
896,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IMASM
|18,15
|6.774.869
|% 10,00
|
|DENGE
|1,54
|1.227.985
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|27.243.046
|% 10,00
|
|GZNMI
|33,52
|14.493.722
|% 9,97
|
|TIRE
|15,44
|11.466.161
|% 9,97
|
|DAGHL
|21,14
|6.912.845
|% -9,97
|
|DITAS
|25,84
|41.175.436
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,21
|165.082.198
|% -7,79
|
|AKGRT
|3,16
|75.831.984
|% -6,23
|
|ETILR
|9,90
|14.965.688
|% -5,71
|
|THYAO
|42,68
|3.308.438.993
|% 3,44
|
|SISE
|18,81
|3.255.368.671
|% 3,81
|
|AKBNK
|8,78
|1.596.090.084
|% -1,57
|
|EREGL
|33,50
|1.535.239.399
|% -0,18
|
|TUPRS
|245,30
|1.425.874.485
|% 4,74
|
|ODAS
|2,66
|1.117.983.537
|% 8,57
|
|EKGYO
|2,71
|737.057.456
|% 1,88
|
|YKBNK
|4,84
|1.197.215.355
|% -0,62
|
|AKBNK
|8,78
|1.596.090.084
|% -1,57
|
|SISE
|18,81
|3.255.368.671
|% 3,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8604
|14,8650
|% 0,03
|
|Euro
|15,6354
|15,7745
|% 0,40
|
|Sterlin
|18,3205
|18,4124
|% 0,10
|
|Frank
|15,0373
|15,1279
|% 0,11
|
|Riyal
|3,9518
|3,9716
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.877
|-0,20
|
|Altın Gr.
|896
|897
|0,01
|
|Cumhuriyet
|6.062
|6.154
|-20,00
|
|Tam
|6.027
|6.177
|-28,85
|
|Yarım
|2.913
|2.988
|-13,95
|
|Çeyrek
|1.461
|1.494
|-6,98
|
|Gümüş.Ons
|22,50
|22,56
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,76
|10,79
|0,02
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,62
|
Seans Raporu
18:05
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17:59KNFRT
Yüzde 8.95 oranında artışla 5.60 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 397, 437 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 2, 463 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 35 üstünde . İşlem hacmi 33, 186.00 milyon TL de
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17:57SKTAS
Yüzde 6.68 oranında artışla 4.31 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 816, 789 adet işlem
-
17:56FRIGO
Yüzde 8.18 oranında artışla 3.44 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 631, 198 adet işlem