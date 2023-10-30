***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
30.10.2023 18:50
***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.08.2023
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/10/2023
Karar Sayısı
16
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Şirketimize ait 01.01.2023-30.09.2023 dönemi , Finansal Tabloları ve Faaliyet Raporuna ilişkin Sorumluluk Beyanı Ektedir.
Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211880
BIST
'
18:057.713
En Düşük
|Değişim
|: 0,08%
|| 6,44
|Açılış
|: 7.688
|
|Önceki Kapanış
|: 7.706
|
7.661
En Yüksek
7.786
18:0528,2757
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1090
|Açılış
|: 28,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,2050
|
28,3466
En Düşük
28,1277
18:0530,0221
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,2367
|Açılış
|: 29,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8250
|
30,0488
En Düşük
29,7300
18:051.817,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,20
|Açılış
|: 1.817,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.817,19
|
1.826,16
En Düşük
1.805,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|10.979,10
|281.974.442
|% 10,00
|
|TURGG
|590,90
|15.683.668
|% 10,00
|
|ULUFA
|12,32
|48.638.831
|% 10,00
|
|PNLSN
|58,30
|40.095.875
|% 10,00
|
|ISGSY
|25,52
|11.326.172
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.118,50
|34.540.024
|% -10,00
|
|INTEM
|326,70
|71.837.062
|% -10,00
|
|ISBTR
|493.200,00
|9.864.000
|% -10,00
|
|MAALT
|1.185,30
|275.920.110
|% -9,99
|
|GEDIK
|16,87
|283.290.612
|% -9,98
|
|THYAO
|218,90
|7.808.411.010
|% 0,78
|
|ASTOR
|130,40
|5.582.517.811
|% 2,76
|
|TUPRS
|141,40
|5.534.870.623
|% 2,02
|
|MIATK
|826,50
|3.882.154.832
|% 9,99
|
|EREGL
|38,40
|3.242.286.774
|% -0,16
|
|ZOREN
|5,51
|1.325.886.809
|% 0,55
|
|MHRGY
|5,55
|1.354.555.354
|% -9,90
|
|EKGYO
|6,72
|1.383.093.123
|% 0,30
|
|ODAS
|13,12
|2.085.423.128
|% 0,08
|
|YKBNK
|17,54
|2.175.608.663
|% -1,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,2447
|28,3021
|% 0,48
|
|Euro
|30,0054
|30,0286
|% 0,82
|
|Sterlin
|34,2433
|34,4151
|% 0,60
|
|Frank
|31,2121
|31,4001
|% 0,42
|
|Riyal
|7,5103
|7,5480
|% 0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.815
|1.816
|-1,56
|
|Cumhuriyet
|12.201
|12.386
|-78,00
|
|Tam
|11.941
|12.058
|10,00
|
|Yarım
|5.989
|6.054
|5,00
|
|Çeyrek
|2.985
|3.027
|3,00
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ONCSM
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17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MHRGY, PRZMA, INTEM, ISBTR, MRSHL
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