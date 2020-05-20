***KTSVK* *DRNDR*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
20.05.2020 16:10
***KTSVK******DRNDR*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi TRDKTSK61912 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının Dönemsel Getiri Ödemesi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler DRNDR
Düzeltme Nedeni -
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.03.2017
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 200.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Derindere Turizm Otomotiv Tic. San. A.Ş.
Kaynak Kuruluş Derindere Turizm Otomotiv Tic. San. A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 19.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 365
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 26
ISIN Kodu TRDKTSK61912
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 19.06.2017
Satışa Başlanma Tarihi 21.06.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.06.2017
Yeniden Yapılandırma
Yapılandırma Kapsamında Yeni Alınan ISIN TRDKTSK61912
Ödeme Sayısı 8
Yeniden Yapılandırmaya İlişkin Açıklamalar 20.06.2019 tarihli anapara ve kupon ödemesi bulunan TRDKTSK61912 ISIN kodlu kira sertifikasına ilişkin kaynak kuruluş Derindere Turizm Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ve yatırımcılar arasında yapılan görüşmeler neticesinde anapara tutarının 25,000,000 TL'sinin 8.dönemsel getiri ödemesi ile birlikte 20.06.2019 tarihinde ödenmesine karar verilmiştir. Kısmi itfa sonrası geri kalan 25,000,000 TL'nin ise aşağıda detayları verilen geri ödeme planına göre yapılandırlması hususunda tüm yatırımcılarla anlaşmaya varılmıştır.
Yeniden Yapılandırma Planı
Ödeme Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Ana Para Ödeme Tutarı Kupon Ödeme Tutarı Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 20.09.2019 19.09.2019 20.09.2019 0 1.661.109,96 Evet
2 20.12.2019 19.12.2019 20.12.2019 0 1.643.054,96 Evet
3 20.01.2020 17.01.2020 20.01.2020 4.166.668 559.722,44 Evet
4 20.02.2020 19.02.2020 20.02.2020 4.166.668 466.435,28 Evet
5 20.03.2020 19.03.2020 20.03.2020 4.166.666 349.073,19 Evet
6 20.04.2020 17.04.2020 20.04.2020 4.166.666 279.861,13 Evet
7 20.05.2020 18.05.2020 20.05.2020 4.166.666 180.555,71 Evet
8 19.06.2020 18.06.2020 19.06.2020 4.166.666 90.277,76
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
20.06.2019 tarihli anapara ve kupon ödemesi bulunan TRDKTSK61912 ISIN kodlu kira sertifikasına ilişkin kaynak kuruluş Derindere Turizm Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ve yatırımcılar arasında yapılan görüşmeler neticesinde anapara tutarının 25,000,000 TL'sinin 8.dönemsel getiri ödemesi ile birlikte 20.06.2019 tarihinde ödenmesine karar verilmişti. Üzerinde mutabık kalınan geri ödeme planı uyarınca kısmi itfa sonrası geri kalan 25,000,000 TL'ye tahakkuk eden altıncı kâr payı ödemesi ve kısmi anapara ödemesi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845939
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