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***KTSVK* *GARAN* *OPET* *ADB*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri

20.02.2020 15:58
GÜNCEL HABERLER



***KTSVK******GARAN******OPET******ADB*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler ADB, GARAN, KTSVK, OPET

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
ANADOLUBANK A.Ş. ADBFB TRFANBK22018 FİNANSMAN BONOSU 20/02/2020 İtfa
BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş. BIENY TRSBNYP22010 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 20/02/2020 İtfa
BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş. BIENY TRSBNYP22010 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 20/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN22046 FİNANSMAN BONOSU 20/02/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN42010 FİNANSMAN BONOSU 20/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme
KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTSVK TRDKTSK61912 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 20/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme
KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTSVK TRDKTSK61912 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 20/02/2020 Taksitli İtfa
OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. OPET TRSOPAS22012 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 20/02/2020 İtfa
OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. OPET TRSOPAS22012 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 20/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme
OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. OPET TRSOPAS22111 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 20/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820372


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HATEK 9,27 38.343.462 % 8,29  
YONGA 9,22 90.121 % 6,34  
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