***KTSVK* *GARAN* *OPET* *ADB*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri









***KTSVK******GARAN******OPET******ADB*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler ADB, GARAN, KTSVK, OPETMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüANADOLUBANK A.Ş. ADBFB TRFANBK22018 FİNANSMAN BONOSU 20/02/2020 İtfaBİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş. BIENY TRSBNYP22010 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 20/02/2020 İtfaBİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş. BIENY TRSBNYP22010 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 20/02/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN22046 FİNANSMAN BONOSU 20/02/2020 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN42010 FİNANSMAN BONOSU 20/02/2020 Kupon\Getiri ÖdemeKT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTSVK TRDKTSK61912 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 20/02/2020 Kupon\Getiri ÖdemeKT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTSVK TRDKTSK61912 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 20/02/2020 Taksitli İtfaOPET PETROLCÜLÜK A.Ş. OPET TRSOPAS22012 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 20/02/2020 İtfaOPET PETROLCÜLÜK A.Ş. OPET TRSOPAS22012 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 20/02/2020 Kupon\Getiri ÖdemeOPET PETROLCÜLÜK A.Ş. OPET TRSOPAS22111 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 20/02/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820372BIST