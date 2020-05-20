***KTSVK* *HALKB* *SKBNK* *AKFEN* *GARAN* *BRKT* *TCRYT* *MPARK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant









***KTSVK******HALKB******SKBNK******AKFEN******GARAN******BRKT******TCRYT******MPARK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKFEN, BRKT, GARAN, KTSVK, MPARK, SKBNK, TCRYT, HALKBMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKFEN HOLDİNG A.Ş. AKFEN TRSAKFHK2111 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 20/05/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT52037 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 20/05/2020 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT52037 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 20/05/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN019F2 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 20/05/2020 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN019F2 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 20/05/2020 Kupon\Getiri ÖdemeKT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTSVK TRDKTSK61912 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 20/05/2020 Kupon\Getiri ÖdemeKT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTSVK TRDKTSK61912 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 20/05/2020 Taksitli İtfaMLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. MPARK TRFMLPCA2017 FİNANSMAN BONOSU 20/05/2020 Kupon\Getiri ÖdemeŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRSSKBK52818 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 20/05/2020 Kupon\Getiri ÖdemeŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRSSKBKA2716 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 20/05/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TCRYT TRFTCMD52010 FİNANSMAN BONOSU 20/05/2020 İtfaTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL520D0 FİNANSMAN BONOSU 20/05/2020 İtfaTCMB TRT190521T17 DEVLET TAHVİLİ 20/05/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845971BIST