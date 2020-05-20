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***KTSVK* *HALKB* *SKBNK* *AKFEN* *GARAN* *BRKT* *TCRYT* *MPARK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant

20.05.2020 17:37
GÜNCEL HABERLER



***KTSVK******HALKB******SKBNK******AKFEN******GARAN******BRKT******TCRYT******MPARK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKFEN, BRKT, GARAN, KTSVK, MPARK, SKBNK, TCRYT, HALKB

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKFEN HOLDİNG A.Ş. AKFEN TRSAKFHK2111 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 20/05/2020 Kupon\Getiri Ödeme
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT52037 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 20/05/2020 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT52037 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 20/05/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN019F2 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 20/05/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN019F2 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 20/05/2020 Kupon\Getiri Ödeme
KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTSVK TRDKTSK61912 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 20/05/2020 Kupon\Getiri Ödeme
KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTSVK TRDKTSK61912 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 20/05/2020 Taksitli İtfa
MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. MPARK TRFMLPCA2017 FİNANSMAN BONOSU 20/05/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRSSKBK52818 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 20/05/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRSSKBKA2716 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 20/05/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TCRYT TRFTCMD52010 FİNANSMAN BONOSU 20/05/2020 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL520D0 FİNANSMAN BONOSU 20/05/2020 İtfa
TCMB TRT190521T17 DEVLET TAHVİLİ 20/05/2020 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845971


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KUTPO 23,10 9.632.974 % 10,00  
EGCYO 1,43 3.865.314 % 10,00  
VESBE 24,20 33.215.386 % 10,00  
TSGYO 2,42 18.593.037 % 10,00  
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Sterlin 8,2950 8,3366 % 0,28  
Frank 7,0061 7,0483 % 0,92  
Riyal 1,8011 1,8101 % 0,18  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 381 381 1,30  
Cumhuriyet 2.465 2.500 3,50  
Tam 2.538 2.565 3,50  
Yarım 1.238 1.254 1,70  
Çeyrek 619 627 0,80  
Gümüş.Ons 17,47 17,50 0,14  
Gümüş Gr. 3,81 3,82 0,04  
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