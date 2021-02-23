***KTSVK*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor
23.02.2021 19:17
***KTSVK*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
9 50.000 8.232 156.424 284.399 499.055 499.055
Transferler
14.220 270.179 -284.399 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
138.802 138.802 138.802
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 22.452 426.603 138.802 637.857 637.857
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
9 50.000 22.452 426.603 138.802 637.857 637.857
Transferler
1 138.801 -138.802 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
11.116 11.116 11.116
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 22.453 565.404 11.116 648.973 648.973
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-43.154 278.933
Dönem Karı (Zararı)
11.116 138.802
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.135 -160.850
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 -200.000
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.740.460 -21.264.870
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 1.740.460 21.064.870
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 3.135 39.150
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-57.646 162.583
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
25.230.466 101.280.829
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-52.900 -19.119
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-37.013 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-15.887 -19.119
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
-25.230.466 -101.091.571
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.746 -7.556
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.746 -7.556
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-43.395 140.535
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
11 -1.695.460 -21.064.870
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
10 1.695.460 21.264.870
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
8 241 -61.602
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-43.154 278.933
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-43.154 278.933
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 628.561 349.628
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 585.407 628.561
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 586.843 633.127
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
7 0 25.230.466
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
0 25.230.466
Diğer Alacaklar
46.608 925
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
35.577 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11.031 925
Peşin Ödenmiş Giderler
6 9.676 7.495
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9.676 7.495
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 6.730 10.106
Diğer Dönen Varlıklar
6 8.066 4.466
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8.066 4.466
ARA TOPLAM
657.923 25.886.585
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
657.923 25.886.585
DURAN VARLIKLAR
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
0
TOPLAM VARLIKLAR
657.923 25.886.585
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8.950 25.248.728
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8.950 25.248.728
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 0 25.230.466
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
8.950 18.262
ARA TOPLAM
8.950 25.248.728
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.950 25.248.728
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.950 25.248.728
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
648.973 637.857
Ödenmiş Sermaye
9 50.000 50.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22.453 22.452
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
565.404 426.603
Net Dönem Karı veya Zararı
11.116 138.802
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
648.973 637.857
TOPLAM KAYNAKLAR
657.923 25.886.585
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
10 1.740.460 21.264.870
Satışların Maliyeti
11 -1.695.460 -21.064.870
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
45.000 200.000
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
51.490 90.871
Kar Payı Gelirleri
51.490 90.871
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
51.490 90.871
BRÜT KAR (ZARAR)
96.490 290.871
Genel Yönetim Giderleri
-140.926 -112.919
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
58.687 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.251 177.952
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.251 177.952
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
14.251 177.952
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.135 -39.150
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-3.135 -39.150
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.116 138.802
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.116 138.802
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
11.116 138.802
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.116 138.802
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
11.116 138.802
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911991
BIST