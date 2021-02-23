Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KTSVK*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor

23.02.2021 19:17



***KTSVK*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9 50.000 8.232 156.424 284.399 499.055 499.055
Transferler
14.220 270.179 -284.399 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
138.802 138.802 138.802
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 22.452 426.603 138.802 637.857 637.857
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9 50.000 22.452 426.603 138.802 637.857 637.857
Transferler
1 138.801 -138.802 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
11.116 11.116 11.116
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 22.453 565.404 11.116 648.973 648.973


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-43.154 278.933
Dönem Karı (Zararı)
11.116 138.802
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.135 -160.850
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 -200.000
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.740.460 -21.264.870
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 1.740.460 21.064.870
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 3.135 39.150
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-57.646 162.583
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
25.230.466 101.280.829
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-52.900 -19.119
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-37.013 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-15.887 -19.119
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
-25.230.466 -101.091.571
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.746 -7.556
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.746 -7.556
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-43.395 140.535
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
11 -1.695.460 -21.064.870
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
10 1.695.460 21.264.870
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
8 241 -61.602
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-43.154 278.933
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-43.154 278.933
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 628.561 349.628
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 585.407 628.561


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 586.843 633.127
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
7 0 25.230.466
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
0 25.230.466
Diğer Alacaklar
46.608 925
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
35.577 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11.031 925
Peşin Ödenmiş Giderler
6 9.676 7.495
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9.676 7.495
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 6.730 10.106
Diğer Dönen Varlıklar
6 8.066 4.466
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8.066 4.466
ARA TOPLAM
657.923 25.886.585
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
657.923 25.886.585
DURAN VARLIKLAR

TOPLAM DURAN VARLIKLAR
0
TOPLAM VARLIKLAR
657.923 25.886.585
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8.950 25.248.728
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8.950 25.248.728
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 0 25.230.466
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
8.950 18.262
ARA TOPLAM
8.950 25.248.728
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.950 25.248.728
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.950 25.248.728
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
648.973 637.857
Ödenmiş Sermaye
9 50.000 50.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22.453 22.452
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
565.404 426.603
Net Dönem Karı veya Zararı
11.116 138.802
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
648.973 637.857
TOPLAM KAYNAKLAR
657.923 25.886.585


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 1.740.460 21.264.870
Satışların Maliyeti
11 -1.695.460 -21.064.870
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
45.000 200.000
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
51.490 90.871
Kar Payı Gelirleri
51.490 90.871
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
51.490 90.871
BRÜT KAR (ZARAR)
96.490 290.871
Genel Yönetim Giderleri
-140.926 -112.919
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
58.687 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.251 177.952
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.251 177.952
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
14.251 177.952
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.135 -39.150
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-3.135 -39.150
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.116 138.802
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.116 138.802
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
11.116 138.802
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.116 138.802
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
11.116 138.802



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911991


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.518
Değişim :  -2,11% |  -32,75
Açılış :  1.558  
Önceki Kapanış :  1.551  
En Yüksek
1.560 En Düşük
1.515
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PGSUS 84,15 1.098.763.379 % 10,00  
SAYAS 19,27 55.134.762 % 9,99  
KRGYO 7,71 62.327.611 % 9,99  
LINK 46,96 140.922.565 % 9,98  
MERIT 342,80 15.883.397 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,0659 7,0700 % 0,70  
Euro 8,5928 8,6009 % 0,80  
Sterlin 9,9391 9,9889 % 1,03  
Frank 7,8139 7,8610 % 0,22  
Riyal 1,8788 1,8882 % 0,70  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.804 1.805 -3,93  
Altın Gr. 409 410 1,29  
Cumhuriyet 2.731 2.772 23,00  
Tam 2.719 2.787 23,95  
Yarım 1.314 1.348 11,58  
Çeyrek 659 674 5,80  
Gümüş.Ons 27,49 27,52 -0,78  
Gümüş Gr. 6,25 6,25 -0,13  
B. Petrol 64,26 64,26 -0,10  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru