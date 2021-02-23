***KTSVK*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***KTSVK*** KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler9 50.000 8.232 156.424 284.399 499.055 499.055Transferler14.220 270.179 -284.399 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)138.802 138.802 138.802Dönem Sonu Bakiyeler50.000 22.452 426.603 138.802 637.857 637.857Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler9 50.000 22.452 426.603 138.802 637.857 637.857Transferler1 138.801 -138.802 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)11.116 11.116 11.116Dönem Sonu Bakiyeler50.000 22.453 565.404 11.116 648.973 648.973Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-43.154 278.933Dönem Karı (Zararı)11.116 138.802Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.135 -160.850Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 -200.000Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler10 -1.740.460 -21.264.870Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 1.740.460 21.064.870Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 3.135 39.150İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-57.646 162.583Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)25.230.466 101.280.829Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-52.900 -19.119İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-37.013 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-15.887 -19.119Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)-25.230.466 -101.091.571Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.746 -7.556İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-4.746 -7.556Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-43.395 140.535Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları11 -1.695.460 -21.064.870Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri10 1.695.460 21.264.870Vergi İadeleri (Ödemeleri)8 241 -61.602YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-43.154 278.933NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-43.154 278.933DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 628.561 349.628DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 585.407 628.561Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 586.843 633.127Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar7 0 25.230.466Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar0 25.230.466Diğer Alacaklar46.608 925İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar35.577 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11.031 925Peşin Ödenmiş Giderler6 9.676 7.495İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9.676 7.495Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8 6.730 10.106Diğer Dönen Varlıklar6 8.066 4.466İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar8.066 4.466ARA TOPLAM657.923 25.886.585TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR657.923 25.886.585DURAN VARLIKLARTOPLAM DURAN VARLIKLARTOPLAM VARLIKLAR657.923 25.886.585KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8.950 25.248.728İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar8.950 25.248.728İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları5 0 25.230.466Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar8.950 18.262ARA TOPLAM8.950 25.248.728TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.950 25.248.728UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER8.950 25.248.728ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar648.973 637.857Ödenmiş Sermaye9 50.000 50.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler22.453 22.452Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları565.404 426.603Net Dönem Karı veya Zararı11.116 138.802TOPLAM ÖZKAYNAKLAR648.973 637.857TOPLAM KAYNAKLAR657.923 25.886.585Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10 1.740.460 21.264.870Satışların Maliyeti11 -1.695.460 -21.064.870TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)45.000 200.000Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı51.490 90.871Kar Payı Gelirleri51.490 90.871FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)51.490 90.871BRÜT KAR (ZARAR)96.490 290.871Genel Yönetim Giderleri-140.926 -112.919Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler58.687 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)14.251 177.952FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)14.251 177.952SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)14.251 177.952Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.135 -39.150Dönem Vergi (Gideri) Geliri-3.135 -39.150SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)11.116 138.802DÖNEM KARI (ZARARI)11.116 138.802Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları11.116 138.802Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)11.116 138.802Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları11.116 138.802http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911991BIST